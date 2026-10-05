À retenir ce soir : perquisition à Saint-Benoît, manifestation lycéenne, colère lycéenne, enquête au Tampon et main arrachée à Lens

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 5 octobre 2026 : - Saint-Benoît : lors d'une perquisition, les gendarmes saisissent des armes et du cannabis - Manifestation lycéenne : la ville de Saint-Benoît envisage de déposer plainte après les dégradations dans la commune - Colère lycéenne à La Réunion : l'intersyndicale appelle à rejoindre la mobilisation - Le Tampon : le parquet de Saint-Pierre ouvre une enquête après l'interpellation d'un adolescent devant le lycée Roland Garros - Un lycéen a eu la main arrachée lundi à Lens en ramassant une grenade policière

Ce samedi 3 octobre 2026, dans le cadre d’une enquête portant sur des violences avec arme commises la veille, les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Benoît (COB) placent un homme en garde à vue. La perquisition menée a permis une tout autre découverte : armes et cannabis ont été saisis.

Ce lundi 5 octobre 2026, la colère lycéenne a connu des débordements sur la commune de Saint-Benoît. Vers le lycée Patu de Rosemont, des jeunes cagoulés ont allumé des feux de poubelles, jeté des galets et dégradé des biens publics. Face à cette situation, la municipalité envisage de déposer plainte et de se constituer partie civile "afin que toute la lumière soit faite sur les faits et que leurs auteurs répondent pleinement de leurs actes devant la justice". La municipalité entend demander réparation pour les dommages causés aux équipements et aux services publics.

Ce lundi 5 octobre 2026, la mobilisation se poursuit devant plusieurs lycées de La Réunion. Dans l'est, à Saint-André, des tirs de pétards et jets de galets devant les lycées Sarda Garriga et Jean Perrin à Saint-André ont eu lieu. À Saint-Benoît, vers le lycée Patu de Rosemont, des jeunes cagoulés ont allumé des feux de poubelles et ont jeté des galets. Au total, 18 personnes ont été interpellées, dont trois majeurs. Sept membres des forces de l’ordre ont été blessés, dont deux gendarmes, quatre policiers nationaux et un policier municipal. Selon un bilan publié par la préfecture de La Réunion à la mi-journée, à ce jour, 22 établissements, dont sept collèges, sont concernés par ce mouvement. Aucun établissement n’est actuellement bloqué. Trop d'heures de cours, des bâtis insalubres… les élèves dénoncent leurs conditions de travail. De son côté, le ministre de l'Éducation a annoncé la suppression de postes à la rentrée prochaine. L'intersyndicale appelle à rejoindre la mobilisation. À La Réunion, le rectorat demande à l'ensemble des établissements scolaires d'annuler les sorties prévues ce lundi 5 et mardi 6 octobre 2026, par mesure de sécurité.

Ce lundi 5 octobre 2026, selon nos informations, le parquet de Saint-Pierre a décidé d'ouvrir une enquête après l'interpellation d'un adolescent devant le lycée Roland Garros au Tampon, en marge de la mobilisation lycéenne. Sur des images, le jeune homme est plaqué au sol, face contre terre et maintenu par plusieurs policiers. Une scène dénoncée dans un communiqué de l'Union des femmes réunionnaises (UFR).

Un lycéen de 15 ans a eu la main arrachée lundi matin lors d’une manifestation à Lens, a déclaré le préfet du Pas-de-Calais lors d’un point presse, un accident qui s’est produit après que l’adolescent a ramassé une grenade, selon une source policière.