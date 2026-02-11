Agression au collège Paul Hermann : soutenir, protéger, prévenir et agir collectivement

EPA – Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi 974 exprime son soutien plein et entier à la professeure victime de l’agression survenue au collège Paul Hermann, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative : direction, enseignants, personnels, élèves et familles (Photo : sly/www.imazpress.com)

Une agression en milieu scolaire constitue un fait grave. L’école doit demeurer un lieu d’apprentissage, de respect, de sécurité et de confiance.

EPA – Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi 974 salue la mobilisation rapide des forces de l’ordre et des autorités compétentes afin d’assurer la protection immédiate des élèves et des personnels.

Toutefois, au-delà de la réponse sécuritaire nécessaire, il est essentiel d’affirmer que la prévention demeure le levier fondamental d’une transformation durable.

Les violences à l’école s’inscrivent souvent dans un contexte plus large : banalisation des agressions verbales et physiques, exposition répétée à des contenus violents sur les réseaux sociaux, difficultés de gestion émotionnelle, perte de repères et fragilités familiales insuffisamment accompagnées.

Face à ces enjeux, EPA – Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi 974 plaide pour une mobilisation globale et coordonnée reposant sur :

- Le développement des compétences psychosociales chez les enfants et les adolescents (gestion des émotions, empathie, communication non violente, résolution pacifique des conflits, esprit critique)

- La mise en place d’ateliers de prévention et de sensibilisation ludiques abordant toutes les formes de violences : physiques, verbales, psychologiques, numériques et intrafamiliales

- L’organisation de défis éducatifs et de projets collectifs favorisant l’entraide, la coopération et le respect

- L’implication active des parents à travers des temps d’échanges, des ateliers dédiés et un accompagnement sur les usages numériques

La fouille peut prévenir un danger immédiat.

La sanction peut répondre à un acte.

Mais seule une politique éducative renforcée, impliquant l’école, les familles, les associations et les institutions, peut prévenir durablement les violences.

Protéger les victimes est indispensable.

Soutenir les équipes éducatives est fondamental.

Accompagner les jeunes dans la construction de leurs repères est une responsabilité collective.

La sécurité est nécessaire.

L’éducation est essentielle.

EPA – Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi 974 reste pleinement mobilisée pour accompagner les établissements scolaires et les familles dans des actions concrètes de prévention et de sensibilisation .