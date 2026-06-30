CGSS : Endémik défend une gouvernance plus transparente et plus proche du territoire

La nomination du nouveau directeur de la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion suscite de nombreuses réactions. Au-delà de cette décision, elle pose une question essentielle : comment renforcer la confiance dans les institutions qui exercent une mission de service public sur notre territoire ? (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

À Endémik, nous ne remettons pas en cause les parcours individuels. En revanche, lorsqu'une nomination intervient malgré l'opposition majoritaire exprimée au sein d'une instance de gouvernance, il est légitime de s'interroger sur le signal envoyé aux citoyens comme aux acteurs qui font vivre nos institutions.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations représentatives des employeurs sont les piliers de notre démocratie sociale. À travers leurs représentants dans les instances paritaires, elles portent la voix du monde du travail et de l'économie réelle réunionnaise.

Leur engagement mérite d'être pleinement respecté. Leur avis ne peut être perçu comme une simple formalité ; il participe à la légitimité des décisions et à la confiance dans nos institutions.

Cette actualité révèle aussi un enjeu plus profond : la confiance accordée aux compétences réunionnaises. Notre île regorge de talents.

Beaucoup exercent déjà ici des responsabilités importantes ; d'autres, au sein de la diaspora réunionnaise, ont acquis des expériences précieuses qu'ils souhaitent mettre au service de leur territoire.

À compétences égales, Endémik défend le principe d'une confiance prioritairement accordée aux talents réunionnais. Non par repli, mais parce que le développement de notre île passe aussi par la reconnaissance de celles et ceux qui en connaissent les réalités et souhaitent contribuer à son avenir.

Endémik continuera de défendre une gouvernance respectueuse des instances paritaires, attentive aux compétences locales et ouverte à l'apport de la diaspora réunionnaise.

Parce que les défis auxquels La Réunion est confrontée exigent bien plus que des procédures.



Ils exigent une vision.



Et cette vision commence par une conviction simple : l'avenir de La Réunion se construira en faisant confiance à ses propres forces vives.

Mickael Ponapin Sihou

Co-fondateur du mouvement citoyen Endémik



