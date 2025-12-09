CHU : un bon classement mais des problématiques liées au déficit budgétaire

La CGTR du CHU REUNION, tient à féliciter l'ensemble du personnel médical, paramédical et logistiques qui ont contribué par leur effort, leur dynamisme et surtout par leur professionnalisme au bon classement du CHU Réunion parmi les 50 meilleurs établissements Hospitaliers de l'Hexagone et des DROM-COM (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cependant, La CGTR du CHU REUNION, n'oublie pas les difficultés annexes, liées aux différentes catégories de personnels exerçant au CHU REUNION.

Ces problématiques, sont liées au déficit budgétaire chronique du CHU ou la Direction impose un plan de "retour à l'équilibre" se traduisant dans les faits par un épuisement des agents hospitaliers, voyant ainsi leurs conditions de travail se dégrader! L'absentéisme a certes diminué mais c'est surtout lié à la loi de carence de mars 2025, ou le personnel préfère l'option de venir travailler, malgré la maladie, que de subir des pertes financières !

En effet, le personnel surtout paramédical voit dans certains services leurs heures supplémentaires "explosées" (plus de 200 Heures!) avec un planning de plus en plus multiple et variable! Sans oublier, la politique de la Direction, qui leur propose comme "lot de consolation" des CDI, sur des postes vacants, tout en sachant que le délai de titularisation est en moyenne de 5 à 7 ans voire plus! Le statut de fonctionnaire hospitalier est en voie de disparition et la précarisation un état! Et pour finir, souvent, ces agents hospitaliers, rencontrent, comme les patients des difficultés de stationnement sur le site hospitalier, lors de la prise de leur travail et se replie parfois même à l'extérieur des murs de l'Hôpital! Les solutions alternatives comme le covoiturage financé, le vélo électrique... ne sont malheureusement pas suffisants!!

De plus, la CGTR du CHU REUNION, apporte tout son soutien et un prompt rétablissement au collègue agressé dans le cadre de sa fonction au CHU SUD ce dimanche 7 Décembre. La CGTR du CHU REUNION, souhaite aussi un bon 20 Décembre ei dè bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble des agents Hospitaliers du CHU RÉUNION.