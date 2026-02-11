Commission d'enquête sur l'Affaire Epstein : toute la lumière doit être faite en France !

La France insoumise a déposé une demande de commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour que toute la lumière soit faite sur les conséquences de l'affaire Epstein dans notre pays (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les positions du Président de la République qui considère que c'est une affaire américaine et celle de la Présidente de l'Assemblée nationale qui s'oppose à notre commission d'enquête sont extrêmement dangereuses. Que veulent-ils cacher ?

Cette affaire est d'une gravité extrême. Ses ramifications en France doivent être mises en lumière car l'on parle de violences sexuelles, de proxénétisme et de pédocriminalité à très grande échelle ainsi que d'ingérence étrangère au plus haut niveau.

Cette affaire concerne la France et l'Assemblée nationale est tout à fait légitime à mettre en place une commission d'enquête, n'en déplaisent à monsieur Macron et madame Braun-Pivet.

Par ailleurs depuis les révélations sur cette affaire, les commentaires antisémites nauséabonds se multiplient sur les réseaux sociaux notamment. Epstein et ses acolytes, dont la plupart ne sont pas juifs, sont responsables de leurs actes, en aucun cas "les Juifs" dans leur ensemble. Le "complot juif" n'existe que dans le cerveau malade des antisémites.

Pour notre part vous nous trouverez toujours contre les proxénètes et autres pédocriminels mais également contre tous les antisémites qui se servent de cette affaire pour justifier leur haine maladive.

Mettre en place une commission d'enquête c'est rendre justice aux victimes, faire toute la lumière sur les ingérences étrangères dans notre pays mais aussi couper court aux théories complotistes antisémites qui sont renforcées par le déni et la mauvaise foi du pouvoir politique en place.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion