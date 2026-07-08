Condamnation de Marine Le Pen : dans une République, la justice s’applique à toutes et à tous

Madame Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. Après plus de dix ans de procédure, personne ne peut sérieusement parler d’un procès politique. Dans une République, la justice s’applique à toutes et à tous. Cette responsable de parti affirmait elle-même qu’une condamnation rendait impossible une candidature à l’élection présidentielle. Aujourd’hui, elle renie sa propre parole. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Rassemblement national ne peut pas revendiquer les "mains propres" tout en refusant l’exigence d’exemplarité qu’il impose aux autres.

La République mérite mieux !

La Nation mérite des responsables politiques exemplaires, respectueux de la justice, de la parole donnée et de l’argent public.

Et face au Rassemblement national, nous serons au rendez-vous démocratique. C’est devant les Français, dans les urnes et sur le terrain des idées que nous mènerons ce combat !

Ericka BAREIGTS

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste