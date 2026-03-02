Condamnation des attaques des Etats-Unis sur l’Iran : le PLR appelle à la désescalade,au dialogue et à la paix

Suite aux frappes aériennes sur l’Iran condamnées par le secrétaire général de l’ONU qui indique que ces frappes violent le droit international y compris la Charte des Nations Unies, frappes orchestrées par Trump et fustigées par le camp démocrate aux Etats-Unis comme une attaque "illégale et anticonstitutionnelle", c’est tout le Moyen Orient qui risque de s’embraser et par conséquent la paix mondiale qui est menacée.

Face à ces événements, le PLR appelle à la désescalade, au dialogue et à la paix.

Certes il est indispensable que le peuple iranien qui vient de subir une répression terrible de la part d’un régime autocratique et réactionnaire ayant entraîné la mort d’environ 30 000 personnes lors des récentes manifestations, accède à la liberté à laquelle il aspire, toutefois la guerre n’apporte aucune solution durable et fait planer la mort sur les populations civiles.

De nombreux Réunionnais se trouvent actuellement dans cette région du monde, principalement en voyage, mais aussi pour des raisons professionnelles ou familiales. Ici, à La Réunion, leurs proches suivent la situation avec attention et parfois avec angoisse.

Nous adressons un message de solidarité et de soutien à toutes les familles concernées.

Nous appelons les autorités françaises à mobiliser pleinement les dispositifs diplomatiques et consulaires afin d’assurer la sécurité, l’information et l’accompagnement de tous les ressortissants français présents dans la région.

La protection de nos compatriotes doit demeurer une priorité absolue.

POUR LA RÉUNION