Condoléances du préfet de La Réunion à la famille de Joël Bègue

C’est avec une grande tristesse que La Réunion a appris la disparition de Joël Bègue, un animateur très engagé et célébré pour son implication pour la 3ème jeunesse réunionnaise (photo Sly/www.imazpress.com)

Passionné et généreux, il a œuvré pendant plus de 50 ans pour animer les fêtes et les bals et apporter de la joie à nos gramounes. Son absence laissera un vide immense dans le cœur des Réunionnaises et des Réunionnais. Nous saluons tous, sa générosité et son engagement.

Le préfet et les agents des services de l’État, s’associent à la douleur de sa famille, de ses proches et leur présentent leurs plus vives condoléances.