Conseil constitutionnel : la validation n’enlève rien à l’injustice et l’inutilité de cette réforme

(Photo PLr (Photo : ks/wwW.imazpress.com))

Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la réforme des retraites. Les “sages” ont validé l’essentiel de la réforme tout en censurant 6 dispositions prévues dans cette loi, dont “l’index sénior”.

Alors que nous n’avons eu de cesse de dénoncer la portée anti-sociale de cette réforme, la censure de ces 6 dispositifs vient renforcer son caractère injuste en supprimant les quelques maigres mesures sociales qui étaient prévues dans cette loi.

Le PLR prend acte de cette décision et regrette vivement que le Conseil constitutionnel n’ait pas permis que la voix de la majorité de la population soit entendue.

Cette décision intervient après 12 journées de mobilisations nationales qui ont vu un mouvement social inédit et des millions de Français exprimer leur rejet total de cette réforme. Ce verdict ne change en rien le caractère profondément injuste et injustifié de cette réforme. Cette situation est grave et inédite. Le divorce entre le peuple et les institutions n’a jamais été aussi grand.

Le choix du gouvernement est clair : en repoussant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, il veut faire payer à la majorité de la population des choix économiques qui favorisent une minorité.

Le gouvernement a employé une méthode, certes légale pour faire adopter ce texte, mais qui n’en demeure pas moins anti-démocratique puisque l’on sait que plus de 70% des Français rejettent cette réforme.

Cette décision est une déception mais en rien une reddition. Le PLR sera attentif aux déclarations de l’intersyndicale sur les suites à donner à la mobilisation. Le combat doit se poursuivre.

Pour La Réunion