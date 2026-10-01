C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j’apprends le décès de Gabriel Serville, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane.

J’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler à ses côtés, d’abord en tant que députée à l’Assemblée nationale, puis dans mes fonctions de Présidente de Région. Je garderai le souvenir d’un homme compétent, d’une grande gentillesse et profondément engagé au service de la Guyane et de ses habitants.

Dans ces circonstances douloureuses, j’adresse, en mon nom personnel et au nom du Conseil régional, mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’au peuple guyanais aujourd’hui endeuillé.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion