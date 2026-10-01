Explosion du prix des carburants, inflation, hausse du chômage : le gouvernement pousse les Réunionnais à bout

À la liste des "petits efforts" auxquels le gouvernement vous demande de consentir, ajoutez une nouvelle (très) forte augmentation des prix des carburants. Un effort imposé, qui vient encore une fois contribuer à l’appauvrissement de la population réunionnaise. À croire que le gouvernement souhaite voir s’abattre la misère totale sur l’ensemble des habitants de l’île qu'il pousse à bout (Photo : www.imazpress.com)

Pour rappel, 4 Réunionnais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté, mais ce n’est peut-être pas suffisant. En laissant sa population subir toutes sortes d’augmentations, sauf celle de ses revenus, le gouvernement français a-t-il un projet spécifique? Autre que d’engendrer le chaos en mettant de l’huile sur le feu d’une colère qui monte et qui risque de finir, une nouvelle fois, dans la rue.

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- L’aide des proches ne suffira pas, la solidarité familiale ne suffira pas : c’est au gouvernement d'agir -

Selon le conseil départemental de l’île, 20.000 Réunionnais vivent dans une situation de très grande pauvreté, cumulant pauvreté monétaire et privation. Sur le territoire, 110.000 enfants mineurs, soit la moitié des mineurs réunionnais, vivent sous le seuil de pauvreté. En 2025, plus de 1.300 enfants n'ont pas été pris en charge par le 115, et ont dormi dans les rues de l'île. En 2024, 143.000 personnes étaient mal logées à La Réunion. N'est-ce pas suffisant?

Ici, se nourrir coûte 37 % plus cher que dans l’Hexagone. Mais ce n’est peut-être pas suffisant… les dirigeants, probablement bien trop déconnectés des réalités du terrain, prennent des décisions qui risquent d’obliger des familles à arbitrer sur des dépenses essentielles.

Autre nouvelle peu réjouissante, le chômage repart à la hausse et "gagne" 3 points à La Réunion pour atteindre les 19 %. N'est-ce toujours pas suffisant?

Plus de chômage, plus de dépenses et un gel des prestations sociales annoncés. Rien ne va plus. Les enfants demandent à leurs parents à la retraite "in ti moné po mét lésens. In ti moné po pran de lé. Comment, des jeunes d’une vingtaine d’années, qui travaillent et sont supposément autonomes, se retrouvent à quémander de l’aide à des retraités ?

L’aide des proches ne suffira pas, la solidarité familiale ne suffira pas : c’est au gouvernement de faire les arbitrages qu’il convient afin d’alléger les charges de sa population de plus en plus acculée.

Pas la peine de nous demander de faire preuve de solidarité, comme Patrice Latron a cru bon de le faire en mars dernier. Pas la peine non plus de nous demander de limiter nos déplacements, rien ne permet aux Réunionnais d’aller travailler sereinement, d’arriver un temps soit peu à l’heure en prenant les transports en commun. Rien.

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- Allez faire les poches des pétroliers -

Ne comptez plus sur nous, allez faire les poches des pétroliers. C’est à eux qu’il faut demander un "petit effort". Ne vous inquiétez pas pour eux, ils ne le sentiront pas passer tant leurs bénéfices sont énormes.

Quand on sait que c’est à cause de la hausse effrénée des prix des carburants que le mouvement des Gilets jaunes est né, chers dirigeants hors sol, qu’attendez-vous pour prendre des mesures urgentes et impactantes ?

L’aide aux grands rouleurs n'améliore pas le quotidien, le coût de la vie continue à augmenter et on ose demander à la population un énième petit effort, quel est le but recherché ?

Depuis le début de cette crise des carburants, nous alertons, nous demandons des mesures concrètes et l’implication des pétroliers. Il nous semblait avoir déjà tout dit, avoir fait le tour, mais visiblement, non. Jusqu'où allons-nous aller ? Jusqu’où pensez-vous pouvoir pousser la population ?

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