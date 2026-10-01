Mort de Gabriel Serville, président de la collectivité de Guyane

Gabriel Serville, président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), qui se battait contre un cancer depuis plusieurs années, est décédé mercredi à l’âge de 67 ans au CHU de Cayenne, a annoncé la CTG dans un communiqué.

Les soins l’avaient éloigné de ses fonctions pendant plusieurs mois entre 2024 et 2025. Après une hospitalisation dans l’Hexagone, il était réapparu amaigri mais avait conservé son poste.

"Il y a quelques jours encore, nous échangions sur l’avenir de la Guyane. Gabriel Serville en parlait comme toujours: avec exigence, avec conviction, avec cette volonté de ne jamais laisser les intérêts des Guyanais au second plan", a déclaré sur X Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer.

Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à "un homme soucieux de sa population, et surtout des plus jeunes et des plus fragiles. Sa fibre sociale était reconnue de tous". Il a salué dans un communiqué "un partenaire exigeant mais toujours respectueux".

D’abord professeur de mathématiques puis proviseur de lycée en Guyane, Gabriel Serville avait été élu à la tête de la CTG en 2021.

Il avait alors dû abandonner son mandat de député de la première circonscription, qu’il occupait depuis 2012 au sein du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR), qui réunit des communistes et des ultramarins.

Entre 2014 et 2017, il avait cumulé ce mandat avec celui de maire de Matoury, commune de plus de 30.000 habitants limitrophe de Cayenne.

Il appartenait au Parti socialiste guyanais, qu’il avait quitté en 2017 avant de créer l’année suivante son propre mouvement, baptisé Peyi Guyane.

Il avait fait de l’autonomie de la Guyane son combat, initiant plusieurs réunions avec des représentants de l’État et y participant pour faire avancer les dossiers.

Le développement de son territoire, "son aménagement, la protection de son environnement et la lutte contre l’orpaillage illégal auront été au coeur de ses engagements", a relevé sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Sur le même réseau social, le dirigeant LFI Jean-Luc Mélenchon s’est dit "très ému", tandis que Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, a évoqué un "élu engagé".

Député GDR de Guyane, Jean-Victor Castor a salué auprès de l’AFP le "parcours politique" et "l’expérience" de Gabriel Serville, dont le décès est "une perte" pour le département.

"Il a marqué l’histoire municipale de notre ville", a réagi Serge Smock, qui lui avait succédé à la mairie de Matoury.

AFP