[Vidéos] Anciennement en poste à La Réunion, le préfet de Guadeloupe refuse qu’on lui parle créole avant de s’excuser

Le préfet de Guadeloupe n'aime-t-il pas qu'on lui parle créole dans les Outre-mer ? Lundi 28 septembre 2026, le représentant de l'État a reproché à un pêcheur de lui parler en créole, déclarant "si vous me parlez créole, c’est un manque de respect". Face aux critiques après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, il a fini par s’excuser. Thierry Devimeux n'est pas un inconnu des Outre-mer. Ce dernier avait occupé le poste de commissaire de massif à La Réunion de 1996 à 1999, puis secrétaire général aux affaires régionales de 2011 à 2015 (Photo : préfecture de la Guadeloupe)

Dans une vidéo publiée sur le réseau social de la préfecture de Guadeloupe, le préfet y présente ses excuses et se dit "vraiment désolé" pour "une parole maladroite" sur la langue créole, prononcée à l’occasion d’un échange "tendu" avec un pêcheur à Sainte-Rose, au nord de la Basse-Terre.

Lors de cette rencontre, interpellé par un pêcheur lui parlant créole, le préfet a rétorqué : "si vous me parlez créole, c’est un manque de respect pour moi". "Le créole c’est le patrimoine guadeloupéen", a répondu le pêcheur", ce à quoi le préfet de la Guadeloupe a ajouté : "Oui mais moi je ne parle pas créole, alors vous me parlez en français".

🗣️ #Guadeloupe : Une vidéo montrant le préfet Thierry Devimeux qualifiant l’usage du créole de « manque de respect » lors d’un échange à Sainte-Rose suscite une vive polémique dans l’archipel.



Tournée sur le port de pêche de Sainte-Rose, la séquence montre le représentant de… pic.twitter.com/wSYoMlAUCt — RESCA (@resca_media) September 29, 2026

- "Une parole maladroite" dans un échange tendu -

Cet échange filmé a donné lieu à des réactions indignées sur les réseaux sociaux. "La situation à Sainte-Rose était un peu tendue, et dans les échanges, j’ai eu une parole maladroite", explique le préfet dans sa vidéo d’excuses.

Tendue, car certains marins-pêcheurs guadeloupéens exigent la suspension de l’arrêté préfectoral de juillet 2025 interdisant le filet trémail, un filet à trois épaisseurs jugé peu sélectif. Ils réclament également le départ de Charly Vincent, président du Comité régional des pêches, qui défend cette mesure aux côtés du préfet.

"Je voulais comprendre les réalités et les difficultés que les pêcheurs guadeloupéens vivaient, et je voulais comprendre surtout toutes les subtilités du dialogue, ce qui n’était pas le cas", explique-t-il.

"Je suis vraiment désolé et je vous prie encore une fois de bien vouloir m’excuser pour cette parole maladroite", conclut le représentant de l’État en Guadeloupe.

Le préfet de la Guadeloupe prend la parole à la suite de ses propos sur la langue créole. pic.twitter.com/yEoZu8ECUB — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) September 29, 2026

Si certains internautes saluent "le premier préfet à s’excuser auprès de la population guadeloupéenne", d’autres demandent à Thierry Devimeux de "prendre des cours de créole" quand d’autres internautes demandent tout simplement "un préfet antillais" pour la Guadeloupe.

Pour rappel, Thierry Devimeux n'est pas un inconnu des Outre-mer. Ce dernier avait occupé le poste de commissaire de massif à La Réunion de 1996 à 1999, puis secrétaire général aux affaires régionales de 2011 à 2015.

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