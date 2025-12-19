Décision de justice concernant Madame Béatrice Sigismeau

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a pris connaissance ce jeudi 18 décembre 2025, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Attaché de manière constante et indéfectible aux principes de l’État de droit, il tient à rappeler que les décisions de justice s’imposent à toutes et à tous et qu’elles doivent être respectées sans réserve.



Dans ce contexte, le Président du Département, souhaite néanmoins exprimer son soutien humain et républicain à Madame Béatrice Sigismeau, élue du canton de Saint-Pierre et vice-Présidente du Conseil départemental, qui voit aujourd’hui son mandat interrompu.



Durant l’exercice de ses responsabilités, et notamment dans les missions qui lui avaient été confiées, elle a fait preuve d’un engagement constant, d’un grand professionnalisme et d’un attachement sincère au service de l’intérêt général, reconnus par ses collègues et les services de la Collectivité.



Ce moment difficile appelle au respect, à la dignité et à la retenue. Monsieur Cyrille Melchior adresse à Madame Béatrice Sigismeau un message de considération personnelle et de soutien, dans une période particulièrement éprouvante, tout en réaffirmant son attachement aux valeurs républicaines, à l’exemplarité de l’action publique et à la confiance dans les institutions judiciaires de la République.



