Décorations du 14 juillet : le compte n'y est pas

À l’occasion de la cérémonie du 14 juillet, le préfet de La Réunion a remis quinze distinctions honorifiques. Parmi les quinze personnes décorées, seules cinq sont des femmes. L’Union des Femmes Réunionnaises tient à adresser ses félicitations à l’ensemble des personnes distinguées. Leur engagement mérite d’être salué. Mais cela ne saurait masquer une réalité préoccupante : les femmes demeurent sous-représentées dans les distinctions de la République. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les femmes font vivre les associations, dirigent des entreprises, innovent, soignent, enseignent, créent, protègent, accompagnent les plus fragiles et assument, bien souvent, une double ou une triple journée de travail. Pourtant, lorsqu’il s’agit de leur rendre hommage, elles disparaissent des tableaux d’honneur.

Cette situation n’est pas neutre.

Les distinctions de la République ne récompensent pas seulement des parcours individuels. Elles disent aussi quels engagements sont jugés dignes d’être donnés en exemple. Elles écrivent la mémoire collective. Elles façonnent les modèles proposés aux jeunes générations.

À force d’oublier les femmes, c’est leur place dans l’histoire contemporaine de La Réunion que l’on efface.

L’UFR refuse que les femmes demeurent les invisibles de la République. Dans les procédures de proposition et d’attribution des distinctions honorifiques, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes doit devenir une réalité. L’État ne peut appeler à l’égalité tout en reproduisant, dans ses propres pratiques, les mécanismes qui conduisent à l’effacement des femmes.

Le compte n’y est pas.

La République ne saurait être pleinement fidèle à sa devise tant qu’elle ne reconnaîtra pas, à égalité, celles qui la font vivre chaque jour. Les femmes réunionnaises portent notre société à bout de bras, souvent dans l’ombre, trop souvent sans reconnaissance.

Comment expliquer qu’elles ne représentent qu’un tiers des personnes honorées ?

Depuis sa création, l’Union des Femmes Réunionnaises combat toutes les formes d’invisibilisation des femmes. La reconnaissance publique participe de l’égalité. Lorsque les femmes sont absentes ou minoritaires, c’est leur place dans le récit collectif qui est minimisée.

Les distinctions honorifiques ne doivent pas reproduire les inégalités qu’elles devraient contribuer à corriger.

