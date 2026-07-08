Domenjod : Stéphane Fouassin demande la création d’une UHSA à La Réunion

À la suite de ma visite au centre pénitentiaire de Domenjod, où j’ai été reçu par la direction de l’établissement, notamment Julie Latou, cheffe du centre pénitentiaire, et Dominique Tanguy, directeur fonctionnel, j'ai adressé un courrier à la ministre de la Santé, concernant la création d’une unité hospitalière spécialement aménagée, UHSA, à La Réunion. (Photos DR)

J’ai également été accompagné par les agents Luc Perez et Christian Attié, qui nous ont guidés tout au long de la visite des lieux. Je remercie l’ensemble des personnels rencontrés pour leur disponibilité, leur franchise et la qualité des échanges.

Cette visite permet de mieux comprendre, concrètement, ce que vivent les agents au quotidien : la pression de la surpopulation carcérale, les conditions de travail, les difficultés liées à la santé mentale en détention, mais aussi les enjeux de réinsertion.

Domenjod concentre des réalités difficiles. Et pourtant, j’y ai vu des personnels engagés, attachés à leur mission, malgré un contexte particulièrement exigeant.

Je tiens à saluer leur professionnalisme et leur sens du service public.

La sécurité des agents, la dignité des personnes détenues et la préparation à la sortie ne doivent pas être opposées. Elles doivent avancer ensemble, avec des moyens à la hauteur des besoins de notre territoire.

Je resterai pleinement attentif et mobilisé pour relayer les réalités du centre pénitentiaire de Domenjod et pour que les attentes exprimées sur le terrain trouvent des réponses concrètes.

- Courrier adressé à Stéphanie Rist, Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées -

Madame la ministre,

Je souhaite appeler votre attention sur la nécessité de renforcer la prise en charge psychiatrique des personnes détenues à La Réunion, et plus particulièrement sur la demande de création d’une unité hospitalière spécialement aménagée, UHSA, sur le territoire.

À la suite de ma visite du centre pénitentiaire de Domenjod la semaine dernière, les échanges avec les personnels et la direction ont confirmé l’importance croissante des troubles psychiatriques en détention. Cette réalité pèse à la fois sur les personnes détenues, sur les équipes médicales, sur les surveillants pénitentiaires et sur la sécurité globale de l’établissement.

La situation est d’autant plus préoccupante que Domenjod connaît actuellement une surpopulation carcérale majeure. L’établissement aurait franchi la barre des 1 000 personnes détenues pour une capacité théorique de 575 places. Dans ce contexte, l’absence d’une structure hospitalière spécialisée adaptée aux personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques lourds constitue une difficulté majeure.

Les équipes pénitentiaires ne peuvent, à elles seules, répondre à des situations qui relèvent pleinement d’une prise en charge sanitaire spécialisée. Cette insuffisance fragilise la prévention des passages à l’acte, la sécurité des agents, l’accompagnement des détenus concernés et la continuité des soins.

La création d’une UHSA à La Réunion permettrait d’apporter une réponse structurante à un besoin identifié depuis plusieurs années. Elle éviterait de maintenir en détention ordinaire des personnes relevant d’une prise en charge psychiatrique hospitalière sécurisée, tout en tenant compte des spécificités de l’insularité et de l’éloignement géographique.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer :

• si une étude de faisabilité concernant la création d’une UHSA à La Réunion est envisagée ;

• quelle évaluation est aujourd’hui faite des besoins psychiatriques en détention sur le territoire ;

• quelles réponses peuvent être apportées à court terme pour renforcer la coordination entre l’administration pénitentiaire, l’ARS, le CHU, l’EPSMR et les équipes médicales intervenant en détention ;

• si un calendrier de travail interministériel avec le ministère de la Justice peut être engagé sur ce sujet.

Cette demande s’inscrit dans une logique de santé publique, de dignité, de sécurité et de prévention de la récidive. Elle appelle une réponse coordonnée entre les ministères de la Santé, de la Justice et des Outre-mer.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cette situation et reste disponible pour tout échange utile avec vos services.

Je vous prie d’agréer, Madame la ministre, l’expression de ma haute considération.

Stéphane Fouassin