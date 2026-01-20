En rupture totale avec ces engagements, le Premier ministre va utiliser le 49.3

En rupture totale avec ces engagements, le Premier ministre Sébastien Lecornu va donc utiliser le 49.3 pour faire passer son budget de malheur. Plus exactement il sera obligé de l'utiliser trois fois (Photo : rb/www.imazpress.com)

À ces trois coups de force qui maltraitent la démocratie et le Parlement, avec La France insoumise nous répondrons par trois fois : censure, censure, censure ! Ce gouvernement illégitime qui a perdu les élections doit être renversé. La parole doit être redonnée au peuple le plus vite possible.