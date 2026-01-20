Brasseries de Bourbon : un projet de plan de sauvegarde de l’emploi mis en place après la rupture du contrat avec Coca-Cola

Un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été présenté ce mardi 20 janvier 2026 aux salariés des Brasseries de Bourbon, annonce la direction de cette entreprise située dans le Bas de la Rivière à Saint-Denis. Ce projet de "réorganisation des activités" arrive après "la décision unilatérale de The Coca-Cola Company de ne pas renouveler le contrat d’embouteillage avec les Brasseries de Bourbon" note la direction de l'entreprise (Photo www.imazpress.com)

"Les discussions avec le Comité Social et Économique (CSE) ainsi qu’avec les organisations syndicales débutent dès à présent et se poursuivront jusqu’à fin avril" expliquent les Brasseries de Bourbon dans un communiqué.

La direction de l'entreprise affirme ensuite qu'elle "s’engage à privilégier le dialogue social et à soutenir ses équipes afin de limiter au maximum les impacts pour les salariés dont le poste sera supprimé".

"Toutes les parties prenantes sont mobilisées pour avancer de manière responsable et transparente" dit encore la direction.

Les Brasseries de Bourbon disent aussi rester mobilisées "pour assurer la continuité des activités auprès de ses clients et consommateurs sur l’ensemble de l’île, et continuera à servir le marché des produits Coca-Cola jusqu’à fin septembre 2026."

Pour rappel, les Brasseries de Bourbon et The Coca-Cola Company étaient liées par contrat depuis 1958. "La fin de ce contrat marquera l’arrêt de la production, de la commercialisation et de l’importation par Brasseries de Bourbon des boissons des marques Coca-Cola, Fanta, Sprite et Minute Maid", avait précisé l'entreprise locale le jeudi 12 juin 2025.

Le groupe mauricien Phoenix Beverages Limited (PBL), filiale du groupe IBL et propriétaire d'Edena Boissons, avait confirmé le vendredi 13 juin qu'il reprendrait officiellement la production et la distribution des produits Coca-Cola dans le courant de l’année 2026.

Dans une motion votée à la Région, la collectivité régionale avait alors demande à IBL de préserver le maintien à La Réunion de l’intégralité des emplois.

Lire aussi - Coca-Cola : le groupe mauricien IBL récupère la distribution des produits, la Région s'inquiète pour les emplois locaux

www.imazpress.com / [email protected]