Enfant de la Creuse : proposition de loi de la députée Réunionnaise Karine Lebon

Tribune libre de la Fédération des Enfants Déracinés des DROM

Le 28 janvier 2026, le vote à l’unanimité par l’Assemblée nationale de la proposition de loi portée par la députée réunionnaise Karine Lebon concernant les réparations mémorielles et financières en faveur des anciens mineurs transplantés de La Réunion a représenté pour nous un moment historique, chargé d’émotion et d’espoir (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com

Le 16 juin 2026 dans l'après-midi, une nouvelle étape décisive se jouera au Sénat.

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs auront la responsabilité de se prononcer sur ce texte attendu depuis des décennies par des milliers d’enfants réunionnais exilés de force entre les années 1960 et 1980.

Pour cette ultime étape parlementaire, nous espérons un vote conforme à celui de l’Assemblée nationale afin que la loi puisse être promulguée rapidement et que les travaux de la future commission puissent enfin débuter.

Nous serons présents.

Des anciens mineurs viendront de La Réunion et de toute l’Hexagone pour assister à ce moment historique.

Nous serons présents pour entendre les prises de parole des représentants de chaque groupe politique.

Nous serons présents pour savoir si la République française choisit définitivement la voie de la reconnaissance, de la dignité et de la réparation.

Nous serons accompagnés par de nombreux soutiens, notamment la Fondation suisse Guido Fluri, dont l’engagement et le soutien ont largement contribué à faire avancer notre combat à ce niveau.

Cette avancée s’inscrit également dans le prolongement de la Résolution 2533 du Conseil de l’Europe, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée parlementaire en janvier 2024, à la suite du rapport (Doc. 15889) porté par le député suisse Pierre-Alain Fridez.

Comme le souligne cette résolution : "Grâce à cette étape, la France fait un pas important en direction de l’implémentation de la Résolution 2533".

Après des décennies de silence, de souffrance et de combat, cette journée du 16 juin 2026 représente bien plus qu’un vote : elle symbolise une reconnaissance humaine et historique attendue depuis toute une vie.

Marie-Germaine Valérie Perigogne

Présidente

Fédération des Enfants Déracinés des DROM