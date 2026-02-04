Entrave au droit de voter à Sainte-Marie ?

Depuis plusieurs jours, la mairie de Sainte-Marie a pris la décision de refuser l’inscription sur les listes électorales dans les mairies annexes, obligeant désormais les Sainte-Mariens à se rendre exclusivement à l’hôtel de ville. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Je regrette cette décision incompréhensible, qui constitue un frein inutile à l’exercice d’un droit fondamental : celui de pouvoir voter.

À l’heure où la participation citoyenne est déjà fragile, il est regrettable d’ajouter des obstacles administratifs supplémentaires, en particulier pour les habitants des quartiers éloignés, les personnes âgées ou celles disposant de peu de moyens de déplacement.

- Un signalement adressé aux services de la Préfecture -

Les mairies annexes de Sainte-Marie doivent pleinement jouer leur rôle essentiel de proximité. Les priver de cette mission, c’est éloigner un peu plus les citoyens de la vie démocratique locale.

J’ai adressé ce jour un signalement aux services de la Préfecture de La Réunion.

Je demande à la municipalité de revenir sur cette décision et de rétablir sans délai la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales dans les mairies annexes, afin de garantir un accès équitable et simple à ce droit pour tous les Saint-Mariens.

La démocratie locale doit être facilitée, jamais entravée.