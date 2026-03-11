Exemplarité et probité : la Voix Citoyenne appelle au respect strict des règles électorales

À l’approche des élections municipales, La Voix Citoyenne, mouvement conduit par Giovanni Payet à Saint-Denis, souhaite rappeler une exigence fondamentale pour la vitalité démocratique : l’exemplarité en politique et le respect strict des règles électorales, comme elle l’avait déjà fait en diffusant un courrier à la Préfecture le 7 février 2026.

Dans un contexte marqué par une abstention croissante, il appartient aux responsables politiques, à celles et ceux qui aspirent à exercer des responsabilités publiques, de restaurer la confiance des citoyens. Cette confiance ne pourra revenir que si la campagne électorale se déroule dans un climat de probité, d’équité et de respect des règles communes.

Des pratiques préoccupantes observées sur le terrain

Depuis plusieurs semaines, La Voix Citoyenne constate avec inquiétude plusieurs pratiques et irrégularités qui interrogent sur le respect du cadre légal. Ces comportements ne sont pas de simples écarts : ils sont encadrés et sanctionnés par la loi.

Utilisation de véhicules à caractère de campagne : La loi encadre strictement les moyens de propagande électorale. Le Code électoral (article L51) interdit toute forme de publicité électorale en dehors des dispositifs autorisés, notamment par affichage mobile ou publicitaire. Les véhicules transformés en supports de propagande visibles dans l’espace public peuvent être assimilés à de la publicité électorale interdite lorsqu’ils contournent les emplacements officiels d’affichage.

Ce principe vise à garantir l’égalité entre candidats et éviter une saturation de l’espace public par des moyens publicitaires.

Dégradation ou détérioration d’affiches électorales : En application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute dégradation d’une affiche électorale (enlèvement, déchirure, recouvrement, altération ou ajout d’inscriptions/dessins) constitue une infraction punie d’une amende de 3ème classe.

Violences ou intimidations pendant la campagne : Les excès d’expression politique peuvent recevoir différentes qualifications pénales ou civiles autrement dit les violences physiques, menaces ou intimidations dans un contexte électoral constituent des infractions graves. La loi protège le principe fondamental selon lequel le débat démocratique doit se dérouler sans intimidation ni violence.

Affichage électoral en dehors des panneaux officiels : La règle est très claire. L’article L51 du Code électoral dispose que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection (...) tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements réservés ». Autrement dit :

- affichage uniquement sur les panneaux électoraux officiels

- interdiction sur les murs, mobiliers urbains, poteaux, clôtures ou bâtiments Cette règle garantit l’égalité entre candidats et la neutralité de l’espace public.



Utilisation des téléphones professionnels d’agents municipaux pour diffusion de message de soutien aux associations.

- Une règle simple : la même loi pour tous -

Ces dispositions existent pour une raison simple : assurer l’équité entre candidats et préserver la confiance dans la démocratie. La Voix Citoyenne rappelle que le respect de ces règles n’est pas optionnel. Il constitue le socle d’une campagne digne et respectueuse des citoyens. Elle regrette seulement que ces dispositions ne fassent pas l’objet d’un contrôle rigoureux.

La Voix Citoyenne regrette que ces dispositions ne semblent pas toujours faire l’objet d’un contrôle rigoureux, alors même qu’elles constituent une garantie essentielle de l’équité entre les candidats.

Pour sa part, le Voix citoyenne a fait le choix d’une campagne propre et respectueuse du droit. La probité n’est effectivement pas un gros mot. Il devrait au contraire redevenir une référence dans la vie publique. La Voix Citoyenne refuse les « arrangements » avec les règles et les pratiques contestables qui abîment la confiance des citoyens dans la politique.

- Mise au point sur l’envoi d’un courrier aux agents de la commune -

Ces derniers jours, certaines rumeurs ont également circulé au sujet d’initiatives de communication de notre mouvement, notamment concernant l’envoi d’un message à des agents publics. La Voix Citoyenne tient à rappeler que cette démarche s’inscrit strictement dans le cadre de la légalité :

• les adresses électroniques utilisées sont publiquement accessibles, notamment sur des sites institutionnels collectées dans le cadre d’un travail minutieux ;

• elles ont été collectées à partir de ces sources publiques ;

• l’envoi a été fait depuis un outil extérieur à la collectivité, sans aucun moyen administratif ;

• aucune base de données interne de la mairie n’a été utilisée ;

• la démarche est ponctuelle, limitée et sans automatisation massive.

Dans ces conditions, aucun avantage lié à l’usage de ressources de la collectivité ne peut être invoqué, les coordonnées étant accessibles à tout citoyen.

La Voix Citoyenne continuera à exercer son rôle démocratique : interroger, questionner et débattre, toujours dans le respect des règles et de l’État de droit.

"Si nous voulons que les abstentionnistes reviennent aux urnes, la première condition est simple : que les responsables publics soient irréprochables. La démocratie ne peut pas fonctionner avec des règles à géométrie variable", rappelle Giovanni Payet.

La Voix Citoyenne appelle l’ensemble des acteurs politiques à une campagne digne, transparente et respectueuse de la loi, afin que les Dionysiennes et les Dionysiens puissent choisir leur avenir dans un climat démocratique serein et équitable.