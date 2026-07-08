Félicitations à nos jeunes diplômés !

L’obtention du brevet des collèges, du baccalauréat ou de tout autre diplôme représente bien plus qu’un simple résultat scolaire : c’est l’aboutissement d’un travail constant, d’efforts, de persévérance et de détermination (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

J’adresse mes plus sincères félicitations à tous les élèves qui ont franchi cette étape importante de leur parcours. Votre réussite est une fierté pour vos familles, vos enseignants et l’ensemble de notre communauté.

À tous les jeunes, ce succès est aussi un message d’espoir et de responsabilité. Votre avenir se construit dès aujourd’hui, à travers vos choix, votre engagement et votre volonté de progresser. Chaque diplôme est une porte qui s’ouvre vers de nouvelles opportunités, mais il ne constitue pas une fin en soi. Continuez à apprendre, à vous former, à croire en vos capacités et à poursuivre vos ambitions avec courage et humilité.

Que cette réussite inspire tous les jeunes à prendre conscience de l’importance de l’éducation, du respect, du travail et de la persévérance. Les défis seront nombreux, mais avec de la volonté et de la détermination, chacun peut construire un avenir à la hauteur de ses rêves.

Encore toutes mes félicitations aux diplômés et mes meilleurs vœux de réussite pour la suite de leurs études, leur vie professionnelle et leurs projets d’avenir.