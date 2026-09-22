Gel des APL : À La Réunion, les ménages modestes ne doivent pas être la variable d'ajustement

Le Gouvernement annonce le gel des APL pour 2027. À La Réunion, cette décision ne peut pas être regardée comme une simple mesure comptable. Selon les données de la CAF de La Réunion, 112 373 allocataires bénéficiaient d'une aide au logement en 2024, représentant 261 993 personnes, soit environ 30 % de la population réunionnaise. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La CAF indique également que 90 % des bénéficiaires d'une aide au logement sont locataires, dont une majorité dans le parc social. Dans le même temps, 47,4 % des personnes vivant dans un ménage locataire vivent sous le

seuil de pauvreté.

Ces chiffres disent l’essentiel, quand le montant d’une aide reste figé alors que le coût de la vie et les dépenses liées au logement continuent d’évoluer, le reste à payer augmente pour les ménages.

Cette annonce a été faite le 19 septembre par le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Le Gouvernement présente ce gel comme l’une des mesures permettant de contribuer à l’effort d’économies de 54 milliards d’euros prévu dans le budget 2027.

- À La Réunion, une mesure qui mérite une attention particulière -

À La Réunion, cette question doit être examinée avec une attention particulière compte tenu des difficultés rencontrées par de nombreux ménages en matière de logement et de pouvoir d’achat.

Le Comité DAL 974 refuse que les économies budgétaires se construisent sur les ménages qui disposent du moins de marges.

Le logement n’est pas un luxe. Une aide au logement n’est pas un privilège. C’est un soutien qui permet à des milliers de familles, de jeunes, de retraités et de travailleurs modestes de rester logés.

Quand près d’un tiers de la population dépend d’une aide au logement, toucher aux aides au logement, c’est toucher directement à la vie quotidienne des Réunionnais.

Le Comité DAL 974 demande au Gouvernement de renoncer au gel annoncé pour 2027 et de prendre en compte la réalité des familles réunionnaises, déjà durement touchées par le coût de la vie et le coût du logement.

- Nous demandons des garanties pour les ménages réunionnais -

Face à cette annonce, Le Comité DAL 974 demande au Gouvernement :

● de mesurer précisément l'impact du gel des APL sur les ménages réunionnais ;

● de communiquer le nombre de bénéficiaires concernés à La Réunion ;

● de préciser le montant des économies attendues de cette mesure ;

● d’évaluer son impact sur le reste à charge des locataires ;

● de prendre en compte les spécificités économiques et sociales des territoires ultramarins ;

● d’étudier des mesures d’accompagnement pour les ménages les plus fragiles.

- Le logement n’est pas une dépense comme une autre -

Le logement constitue une dépense essentielle. Pour les ménages disposant de revenus modestes, chaque évolution du montant restant à payer peut avoir des conséquences concrètes sur l’équilibre du budget familial.

Nous appelons donc les pouvoirs publics et les parlementaires à examiner avec attention les conséquences de cette mesure avant son éventuelle adoption.

Le gel des APL doit être regardé non seulement sous l’angle des économies budgétaires recherchées, mais également sous celui de ses conséquences concrètes pour les bénéficiaires.

À La Réunion comme ailleurs, l’accès à un logement digne et abordable doit rester au cœur des politiques publiques.