Gratuité des fournitures scolaires : l’opposition de Saint-Paul dénonce une promesse électorale non tenue

Alors que l'inflation continue de peser lourdement sur le pouvoir d'achat des Réunionnais, la majorité municipale de Saint-Paul vient d'acter par un courrier adressé aux parents d’élèves le report de sa promesse de gratuité des fournitures scolaires à la rentrée d'août 2027. C’est ce qu’a dénoncé l’opposition cette après-midi lors du conseil municipal (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour justifier ce report, le Maire invoque la lourdeur logistique, le code de la commande publique et le nombre d'élèves concernés. Des arguments balayés par l'opposition municipale, qui pointe du doigt le calendrier non maîtrisé révélé par le courrier lui-même. La lettre avoue en effet qu'un comité technique a été installé avec une première réunion de travail uniquement le 27 mai 2026.

Pour le groupe d'opposition, les motifs logistiques invoqués ne sont qu'un écran de fumée destiné à masquer une réalité financière : la majorité n'a tout simplement pas prévu, ni sanctuarisé, les fonds nécessaires au budget 2026.

En transformant ce constat d'échec en une prétendue "avancée sociale et éducative importante", la Mairie fait preuve d'une communication hors sol. La réalité, c'est que dans quelques semaines, les parents saint-paulois devront passer à la caisse. La prochaine fois on parlera de la bouteille de gaz...

L'opposition municipale exige de la majorité plus de transparence sur ses choix budgétaires et moins de communication de façade face à la détresse financière des familles en période de rentrée scolaire.