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Mondial 2026 : le Portugal renverse la Croatie au terme d'une fin de match folle

  • Publié le 3 juillet 2026 à 05:36
  • Actualisé le 3 juillet 2026 à 07:36
Cristiano Ronaldo se rafraîchit lors du match nul entre le Portugal et la RD Congo, le 17 juin 2026 à Houston

Le Portugal, qui compte parmi les favoris du Mondial, s’est qualifié pour les 8es de finale en renversant au bout du suspense la Croatie (2-1) qui s’est vu refuser l’égalisation par la VAR dans les dernières secondes, jeudi à Toronto.

Les Portugais, vainqueurs grâce à des buts de Cristiano Ronaldo, sur penalty (68e), et Gonçalo Ramos (90+4), affronteront l’Espagne, tombeuse de l’Autriche (3-0), lundi à Dallas.

Pour Luka Modric et Ivan Perisic buteur (53e), finalistes en 2018 et demi-finalistes en 2022, ce match était peut-être le dernier avec leur sélection.

AFP

AFP

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