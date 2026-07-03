Mondial 2026 : le Portugal renverse la Croatie au terme d'une fin de match folle

Le Portugal, qui compte parmi les favoris du Mondial, s’est qualifié pour les 8es de finale en renversant au bout du suspense la Croatie (2-1) qui s’est vu refuser l’égalisation par la VAR dans les dernières secondes, jeudi à Toronto.

Les Portugais, vainqueurs grâce à des buts de Cristiano Ronaldo, sur penalty (68e), et Gonçalo Ramos (90+4), affronteront l’Espagne, tombeuse de l’Autriche (3-0), lundi à Dallas.

Pour Luka Modric et Ivan Perisic buteur (53e), finalistes en 2018 et demi-finalistes en 2022, ce match était peut-être le dernier avec leur sélection.

AFP