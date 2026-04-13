Hausse des carburants : les acteurs de la formation en alerte

En ma qualité de Président de la Fédération de la Chambre Syndicale des Formateurs et Consultants de La Réunion, je tiens à exprimer notre profonde inquiétude face à la nouvelle augmentation des prix des carburants. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Cette hausse impacte directement et lourdement l’ensemble des professionnels de la formation. Nos activités reposent en grande partie sur la mobilité : déplacements vers les centres, interventions en entreprise, accompagnement de proximité des publics. Aujourd’hui, ces missions essentielles deviennent de plus en plus difficiles à assurer dans des conditions économiquement viables.

Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle intervient dans un contexte déjà fragilisé par la baisse des crédits consacrés à l’emploi et à la formation pour les années 2026/2027. C’est toute une filière qui se retrouve sous pression, au détriment de l’accès à la qualification, de l’insertion professionnelle et du développement des compétences sur notre territoire.

Trop, c’est trop !

Nous appelons l’ensemble des professionnels de la formation, formateurs indépendants, organismes de formation, consultants, acteurs de l’accompagnement et partenaires, à se mobiliser massivement.

Nous demandons :

- La prise en compte urgente de l’impact des coûts de carburant sur notre secteur

- La mise en place de mesures de soutien adaptées

- Le maintien et le renforcement des financements dédiés à la formation et à l’emploi

- Une concertation immédiate avec les représentants de la profession.

La formation est un pilier du développement économique et social de La Réunion. Elle ne peut être sacrifiée.

Restons unis, solidaires et déterminés pour défendre notre métier et l’avenir de la formation.