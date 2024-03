Hommage à Monsieur Houssein Omarjee

C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Houssein Omarjee, commerçant emblématique de la rue des Bons Enfants à Saint-Pierre. Monsieur Omarjee nous a quittés à l'âge de 97 ans.

Monsieur Houssein Omarjee est une figure qui a marqué de son empreinte le cœur et l'âme de notre ville. Pendant plusieurs décennies, par son engagement et son travail, il a contribué à construire et à maintenir l'attractivité de notre centre-ville, devenant l'un de ses piliers les plus solides.

Qui parmi nous n'a jamais franchi le seuil de son ancien magasin, ravagé par les flammes en 2012, ou celui de son nouveau local face à la Poste du centre-ville ? Ses commerces ont été le théâtre de nombreux moments mémorables, servant de lieu pour trouver le cadeau de mariage parfait, comme ce fut le cas pour mes propres parents. Monsieur Omarjee et son magasin font partie intégrante de l'histoire et des souvenirs de nombreuses familles à Saint- Pierre.

Aujourd'hui, Saint-Pierre rend hommage à cet homme remarquable, à ce chef d'entreprise résilient qui, face aux épreuves, a toujours su se relever. Nous perdons non seulement un commerçant dévoué mais aussi un véritable ami de notre ville.

Le visage familier de Monsieur Houssein nous manquera certes, mais il restera gravé dans notre mémoire collective. Il demeure un exemple de persévérance et d'engagement pour nous tous.

En ces moments douloureux, je tiens à exprimer, au nom de Saint-Pierre Plus Verte, nos plus sincères condoléances à la famille Omarjee et à tous ses proches. Nous vous adressons nos pensées les plus chaleureuses et vous assurons de notre soutien.

Monsieur Houssein Omarjee a vécu une vie riche de contributions significatives à notre ville.

En son honneur, nous nous engageons à perpétuer son héritage de service et de dévouement. Nous ne l'oublierons jamais.

Emmanuel Doulouma

Porte-Parole de Saint-Pierre Plus Verte