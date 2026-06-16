Hommage à Monsieur Jean-René Ethève

C'est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès de Monsieur Jean-René Ethève, figure emblématique du transport public et de la mobilité à La Réunion. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Tout au long de sa carrière, Jean-René Ethève a consacré son énergie, son expertise et sa vision au développement des infrastructures de transport de notre territoire. Ancien Responsable des infrastructures du réseau Car Jaune, il a contribué de manière déterminante à l'amélioration et à la modernisation des déplacements des Réunionnaises et des Réunionnais.

Professionnel reconnu et respecté de tous, il a marqué plusieurs générations d'acteurs du transport par son engagement, son sens du service public et sa connaissance approfondie des enjeux de mobilité. Son action a laissé une empreinte durable dans l'organisation des réseaux et dans l'aménagement des infrastructures qui structurent aujourd'hui encore les déplacements sur notre île.

Au nom de l'ensemble des équipes de SODIPARC, je tiens à saluer la mémoire d'un homme dont le parcours a contribué à façonner la mobilité réunionnaise. Son héritage continuera d'inspirer celles et ceux qui œuvrent quotidiennement au service des usagers et du développement de notre territoire.

En ces circonstances douloureuses, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.