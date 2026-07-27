Huguette Bello alerte les Ministres Benjamin Haddad et Naïma Moutchou sur l'avenir des RUP dans le cadre des nouvelles orientations de l’Union européenne

Le vendredi 24 juillet 2026, la Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a participé avec ses collègues des RUP françaises, à une réunion en visioconférence avec Naïma Moutchou, Ministre des Outre-mer, et Benjamin Haddad, Ministre délégué chargé de l'Europe. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cet échange, organisé dans le prolongement de la réunion du 12 juin dernier à Bayonne entre les RUP et leurs Etats membres, avait pour objectif de faire le point avec les ministres sur la prise en compte des demandes des RUP dans les négociations budgétaires que mène l'Europe pour 2028-2034 et dans le paquet de simplification législative pour les RUP dit « Omnibus ».

La Présidente de la Région Réunion y a porté un certain nombre de points de vigilance, déterminants pour l’avenir des RUP.

- La Présidente Huguette Bello a demandé à la France de porter, avec l'Espagne et le Portugal, l'inscription d'un paragraphe consacré aux RUP dans les conclusions du prochain Conseil européen de décembre 2026 - rendez-vous où doit se jouer l'accord politique des 27 Etats membres sur le futur budget de l’Union européenne pour la période 2028-2034.

- Elle a notamment plaidé pour un filet de sécurité budgétaire propre aux RUP. La ministre des Outre-mer a indiqué que les dotations budgétaires allouées aux RUP dans les futurs programmes seraient maintenus à un niveau comparable au montant des programmes actuellement en cours. La présidente a souligné qu’il convenait de réévaluer ces dotations afin de tenir compte de l’inflation et de la démographie. Elle a également demandé le rétablissement de lignes budgétaires identifiables pour la compensation des surcoûts (FEDER/FSE+, pêche et aquaculture, agriculture).

- Le nouveau Plan de Partenariat National et Régional (PPNR) remplace en effet les Programmes Opérationnels Européens (POE) dans le cadre de la nouvelle architecture des programmes européens. La présidente a insisté pour que les Régions soient confirmées comme véritable autorité de gestion, avec un champ d’intervention au moins équivalent à celui qui est en place depuis plusieurs années à La Réunion.

- Elle a demandé une confirmation chiffrée du budget du programme POSEI (doublement de l’enveloppe budgétaire, financement à 100 % par la PAC), une dotation suffisante pour la pêche, un accès de La Réunion au futur et nouveau Fonds européen de compétitivité, et une éligibilité claire aux mécanismes d’interconnexion européen pour soutenir les investissements nécessaires à La Réunion des transports ferroviaires et des infrastructures énergétiques.

- L'Omnibus RUP et la stratégie européenne révisée pour les RUP sont désormais attendus pour le 9 septembre 2026. La présidente a réaffirmé les demandes de La Réunion pour obtenir pour les RUP des adaptations et des exemptions concernant l’application du mécanisme carbone aux frontières (MACF), le système d'échange de quotas d'émission pour le transport aérien et maritime, la simplification des fonds pour la pêche, ainsi que des corrections législatives pour que La Réunion soit réellement prise en compte par les instruments européens qui soutiennent, partout ailleurs en Europe, les transports, l’énergie et l’industrie du cinéma.

« Je prends acte de la mobilisation du Gouvernement au sein de la Coalition des RUP, aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Ce front uni est précieux et je me réjouis de cette démarche. Mais la vigilance reste entière pour obtenir les arbitrages définitifs : force est de constater qu’aucune ligne budgétaire dédiée aux RUP et répondant à leurs attentes n’est, à ce stade, garantie dans le projet de cadre financier européen. Nous avons besoin de chiffres actés et de mesures spécifiques, pour que les demandes exprimées et les engagements pris soient concrétisés »

La Région Réunion reste pleinement mobilisée jusqu'à l'adoption du CFP 2028-2034 et la publication de l'Omnibus RUP.

Huguette Bello,

Présidente de la Région Réunion

