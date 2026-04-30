Impôts aux Avirons : une hausse injuste

​L'opposition municipale dénonce la hausse des impôts votée par la majorité lors du dernier Conseil Municipal, de ce vendredi 24 Avril 2026 : la taxe Foncière Bâtie passe de 29,55 % à 33,61 %. La taxe d’Habitation passe de 12,83 % à 14,59 %

Une rupture historique au pire moment : pendant des décennies, les Avirons ont su préserver leurs administrés de toute hausse fiscale. Aujourd'hui, la majorité brise cet équilibre au moment où les familles souffrent le plus : envolée du prix de l'essence, inflation et fin des contrats PEC qui prive de nombreux Avironnais de leur emploi.

- C'est une "double peine" que nous ne pouvons cautionner -

​La priorité à un audit financier, aurait été judicieux, avant de mettre fin à des années de stabilité fiscale et de demander aux citoyens de se serrer la ceinture.

Le Maire aurait dû prouver qu’il a d'abord traqué la moindre dépense "inutile" dans le budget de la commune.

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​Nous demandons que la municipalité renonce à cette solution de facilité. L'argent public doit servir à protéger le pouvoir d'achat des Avironnais, pas à financer une gestion qui semble manquer de rigueur et de priorités claires.

​Les élus de l'opposition municipale "Ensemble retrouvons notre qualité de vie"