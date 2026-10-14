J'ai voté en toute conscience en faveur de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles

Aujourd'hui, nous avons voté en toute conscience en faveur de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce texte, né d'une immense mobilisation citoyenne et associative, a suscité beaucoup d'espoirs, malheureusement vite douchés.

L'absence de budget dédié, couplée aux reculs enregistrés en séance - notamment sur le congé pour les salariés victimes et sur la protection des victimes étrangères - fait que cette loi n'a, en réalité, rien d'intégrale.

Ces reculs expliquent la position nationale de notre groupe, qui a choisi de s'abstenir. Sur le fond, nous comprenons et partageons les raisons de cette abstention et restons totalement solidaires de nos camarades.

Cependant, la situation particulière de La Réunion et plus largement des Outre-mer face à ces violences nous a conduits à faire un choix différent: voter pour ce texte, malgré toutes ses limites.

Dans nos territoires, où les violences sont plus importantes, chaque avancée législative, même imparfaite, peut constituer un point d'appui pour les victimes et les associations qui les accompagnent.

Nous serons extrêmement vigilants sur la suite du parcours législatif au Sénat et sur sa traduction concrète dans le budget à venir. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, à La Réunion comme dans tout le pays, mérite des moyens réels et une vraie volonté politique.

Perceval Gaillard

Députés LFI-NFP de La Réunion