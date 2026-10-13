À la une de ce mercredi : franchises médicales, grève à la Cise, loi intégrale, remise des dossards, Animal show et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 14 octobre 2026 : - Hausse des franchises médicales : l'État fait des économies et ce sont les malades qui doivent encore payer - Grève à la Cise : la distribution d’eau rétablie dans les communes de Saint-Benoît et du Tampon - L'Assemblée nationale adopte la loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles - Grand Raid : 7.226 traileurs.es levés aux aurores pour récupérer leurs précieux dossards - Bras-Panon : les animaux font leur show sur le Champ de Foire - La pa Météo France i di, sé zot i di – un mercredi avec du soleil (Photo www.imazpress.com)

Alors que le gouvernement poursuit les discussions sur le budget 2027, depuis ce 1er octobre 2026, il y en a déjà qui payent le prix fort des coupes budgétaires, les malades chroniques. Des femmes et des hommes qui, n'ont pas choisi de tomber malade mais qui vont devoir débourser plus cher pour un droit normalement acquis à tous en France… se soigner. Un double fardeau pour ces personnes, parfois précaires qui, en plus d'être malades, plongeront encore plus dans la pauvreté. À La Réunion, cette hausse concerne des dizaines de milliers de patients.

Ce mardi 13 octobre 2026, la distribution d’eau a été rétablie dans l’ensemble des secteurs affectés par la grève engagée le 7 octobre à la Cise Réunion. Et ce, grâce aux réquisitions de personnels et à la mobilisation des équipes disponibles. Mais si l'eau est revenue au robinet dans les communes de Saint-Benoît et du Tampon, elle ne peut pas encore être déclarée potable. Une mobilisation loin d'être terminée, aucun accord n'ayant été trouvé entre la direction et les salariés.

L'Assemblée nationale a largement adopté mardi la proposition de loi dite "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles. Cap désormais sur le Sénat, plus conservateur, avec la crainte pour ses défenseurs d'un détricotage des principales avancées obtenues, même si le gouvernement assure se porter garant de son ambition.

Il sera à peine 7h30, ce mercredi 14 octobre 2026, que la foule des grands jours sera déjà rassemblée à Ravine Blanche (Saint-Pierre). Autant de traileurs et de traileuses - 7.226 au total - pour récupérer leurs dossards du Grand Raid. Diagonale des fous, Trail de Bourbon, Mascareignes, Métis Trail et Relais Zembrocal. Les participants aux cinq courses ont jusqu'à 18h30 pour récupérer leur précieux sésame. Sans ça... pas de départ.

Animal Show et le monde agricole s’installe du 14 au 18 octobre 2026 au Champ de Foire de Bras-Panon pour cinq jours de festivités. Cette nouvelle édition réunit animaux et monde agricole autour de nombreuses animations pour petits et grands.

Pour ce mercredi 14 octobre 2026, Matante Rosina prévoit un réveil sous un ciel bien dégagé, même si quelques nuages traînent encore dans l’est. Dans l’après-midi, les nuages prennent un peu plus de place, mais de belles éclaircies restent au rendez-vous.