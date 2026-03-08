Journée internationale des droits des femmes : un séminaire d’échanges à La Possession sur la lutte contre les violences

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le candidat à la mairie de La Possession, Gilles Hubert, a organisé un séminaire de travail consacré à la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. (Photo DR)

Cette rencontre s’est tenue aux côtés de l’association Cevif, engagée depuis de nombreuses années dans la prévention et l’accompagnement des victimes. Le président de l’association, Frédéric Rousset, était présent pour participer aux échanges. Etait présente egalement l association Raviv, avec à la tête Pascal Plante et le de Viel qui avec les médecins experts et cabinet d avocats œuvrent à la réparation des victimes.

Les associations ont soulevé le sérieux du projet porté par la candidature de Gilles Hubert et des séminaires à destination des professionnels de santé et des employés communaux seront mis en oeuvre par Raviv et le cabinet d avocat en charge des affaires de réparation des victimes.

Ce séminaire a permis de réunir plusieurs acteurs de la protection sociale et du secteur associatif de La Possession. Les discussions ont porté sur les réalités du terrain, les difficultés rencontrées par les professionnels et les pistes d’action pour améliorer la protection des victimes et renforcer la coordination entre les différents intervenants.

À cette occasion, Gilles Hubert a présenté plusieurs orientations de son programme municipal en matière de lutte contre les violences. Il a notamment évoqué la création d’une Maison des femmes à La Possession, destinée à permettre le relogement immédiat de femmes confrontées à des situations de danger. Ce dispositif viserait à offrir un lieu sécurisé et un accompagnement rapide pour les victimes nécessitant une mise à l’abri urgente.

Le candidat a également tenu à rappeler que la défense des droits des femmes passe aussi par l’exemplarité des responsables publics. Gilles Hubert a ainsi insisté sur l’aTtude que doivent adopter les élus face aux violences et au harcèlement.

« L’exemplarité doit être la règle. Les élus doivent être irréprochables. Au sein de mon équipe, j’ai fixé une ligne claire : toute personne mise en examen pour des faits de harcèlement devra immédiatement démissionner », a-t-il déclaré.

Pour Gilles Hubert, la lutte contre les violences faites aux femmes ne peut se limiter à des déclarations de principe. Elle doit se traduire par des dispositifs concrets de protection, mais aussi par un comportement exemplaire des responsables politiques.

Ce séminaire marque une première étape dans la construction d’un travail collectif avec les associations et les professionnels du territoire afin de renforcer, à La Possession, les politiques de prévention, de protection et d’accompagnement des victimes.