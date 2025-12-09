Journée mondiale du climat : appel à un sursaut citoyen et politique

À l’occasion de la Journée mondiale du climat, Giovanni Payet, président de La Voix Citoyenne, a animé ce lundi une conférence dédiée à l’adaptation au changement climatique et aux gestes concrets permettant de réduire l’impact des activités humaines.

Devant un public attentif, il a rappelé l’urgence de transformer à la fois nos comportements individuels et nos politiques publiques.

"Mobiliser les élus, s’engager à faire chacun notre part... c’est primordial aujourd’hui. Nous savons que d’ici à 2050, alors que je serai toujours en activité professionnelle, la température aura augmenté de 1,5 degré à La Réunion. Alors nous devons nous habituer, changer nos comportements pour nous adapter, mais aussi réduire les impacts négatifs et développer de bons gestes. Cela doit devenir des politiques publiques", a-t-il déclaré.

Après avoir présenté les données scientifiques du changement climatique à La Réunion, Giovanni Payet a détaillé plusieurs gestes indispensables pour limiter la hausse des températures et renforcer la résilience du territoire :

• Modifier ses déplacements en privilégiant les transports collectifs et les mobilités actives telles que la marche et le vélo ;

• Planter dans les cours, reboiser les espaces naturels et végétaliser les espaces privés et publics;

• Végétalisation son alimentation avec plus de fruit et légumes et réduire sa consommation de viande, véritable levier climatique ;

• Interroger ses habitudes de consommation et privilégier les circuits courts.

Il a également insisté sur le rôle essentiel des citoyens dans la mobilisation démocratique : "interpeller les élus est un devoir. Les politiques publiques doivent être structurées autour du climat, de la nature et de la protection de notre santé. Les municipales constituent le premier levier de mobilisation car c’est l’échelon de proximité !"

- Faire évoluer les politiques publiques à Saint-Denis -

Pour La Voix Citoyenne, l’action individuelle doit aller de pair avec un changement profond de la gouvernance locale. Giovanni Payet a rappelé plusieurs priorités pour Saint-Denis :

• Renforcer le réseau de bus pour permettre de véritables alternatives à la voiture ;

• Reboiser massivement la commune dans les hauts et créer des îlots de fraîcheur dans les bas;

• Désartificialiser les sols et lutter contre l’emprise du béton dans l’espace public ;

• Mieux gérer l’eau, notamment par la création de jardins de pluie ;

"Adapter notre commune au climat n’est pas un choix, c’est un impératif pour protéger la vie quotidienne des Dionysiennes et Dionysiens. Il faut faire de Saint-Denis une commune robuste et capable de faire face aux crises qui sont déjà là et qui vont s’amplifier dans les 25 prochaines années", a conclu Giovanni Payet.