L’ UFR dénonce les attaques sexistes et diffamatoires en politique

L’Union des Femmes Réunionnaises dénonce avec la plus grande fermeté la distribution de tracts diffamatoires visant une candidate aux élections municipales dans la commune de Saint-Philippe. (Photo d'ilustration : rb/www.imazpress.com)

Ces tracts qui s’attaquent à sa vie privée, constituent une atteinte grave à sa dignité, à ses droits fondamentaux et aux principes démocratiques les plus élémentaires.

Ses opposants, la craignent-t-ils au point de jeter l’opprobre sur sa famille ?

Nous condamnons tout aussi fermement les propos tenus sur les réseaux sociaux contre d’autres femmes candidates dans d’autres communes.

Entretenir de fausses rumeurs sur la vie privée d’une candidate relève d’un sexisme rétrograde et d’une volonté manifeste d’humilier, de discréditer et de faire taire les femmes engagées en politique.

- Une violence symbolique encore exercée contre les femmes -

Ces attaques sous forme de fausses rumeurs révèle le niveau de violence symbolique encore exercée contre les femmes, et plus particulièrement contre celles qui osent s’engager dans l’espace public, prendre des responsabilités pour améliorer le quotidien des citoyennes et citoyens.

À La Réunion comme ailleurs, ces méthodes nauséabondes rappellent que les campagnes électorales restent trop souvent le théâtre d’attaques misogynes, sexistes visant à détourner le débat des véritables enjeux sociaux, démocratiques et économiques qui concernent la population.

- La démocratie ne se construit ni sur la haine, ni sur l’humiliation, ni sur la violence -

L’Union des Femmes Réunionnaises affirme sa pleine solidarité avec les candidates ciblées et appelle :

Au respect du débat démocratique,

À la fin immédiate des attaques personnelles et diffamatoires,

À la responsabilité des acteurs politiques et des autorités face à ces dérives,

Et à une condamnation claire de toute forme de sexisme.

Nous rappelons avec force que la démocratie ne se construit ni sur la haine, ni sur l’humiliation, ni sur la violence faite aux femmes, mais sur l’égalité, le respect et la justice.