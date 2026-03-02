La consultation citoyenne s’achève, la campagne entre dans sa phase décisive

Ce dimanche au 19ème kilomètre à La Plaine des Cafres , notre équipe a tenu le ronkozé final de la grande consultation citoyenne engagée depuis mai 2024. Ce moment fort marque l’aboutissement de mois d’échanges dans les quartiers, au plus près des Tamponnaises et des Tamponnais (Photo : sly/www.imazpress.com)

Partout sur le territoire, des habitantes et des habitants ont pris la parole pour partager leurs réalités, leurs difficultés mais aussi leurs propositions pour l’avenir de la commune. Ce dernier rendez-vous a permis d’en restituer fidèlement la richesse et la diversité. Il confirme qu’un programme construit avec la population est non seulement possible, mais nécessaire.

Nous sommes profondément fiers du travail accompli collectivement. Cette démarche inédite a fait émerger un projet solide, concret et ancré dans la vie quotidienne de celles et ceux qui vivent, travaillent et font battre le cœur du Tampon.

Au fil des prises de parole, plusieurs priorités fortes ont été réaffirmées. Les habitantes et habitants ont insisté sur la nécessité de mieux prendre en compte le handicap, notamment par le respect du taux d’emploi de travailleurs handicapés au sein de la commune et l’adaptation de l’espace public — en particulier des trottoirs — pour garantir une accessibilité réelle. La rénovation du bâti scolaire est également apparue comme une urgence, tant pour la sécurité que pour les conditions d’apprentissage des enfants.

Les échanges ont aussi porté sur la nécessité de redonner un sens concret à la démocratie locale, en associant réellement la population aux décisions qui la concernent, ainsi que sur le rôle essentiel des associations, véritables piliers de la vie sociale et culturelle dans les quartiers, qui doivent être davantage soutenues et accompagnées.

En clôture, Alexis Chaussalet a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des participantes et participants, les hôtes, les bénévoles et les colistières et colistiers mobilisés depuis des mois. Il a salué la qualité des échanges, la dignité des témoignages et la force du collectif qui s’est construit au fil de cette consultation. Fier du chemin parcouru et de l’équipe rassemblée, il a affirmé que toutes les conditions sont désormais réunies pour porter ce projet jusqu’à la victoire.

Ce ronkozé final n’est pas une conclusion : c’est le point de départ de la mobilisation générale.

À partir de ce lundi, notre liste entre pleinement dans la phase active de la campagne pour les semaines à venir. Pendant les deux prochaines semaines, nous mènerons une présence de terrain exceptionnelle sur l’ensemble de la commune :

— Des cafés de quartier chaque jour, le matin et l’après-midi, pour échanger directement avec les habitants;

— Deux meetings quotidiens en soirée, à 17 h et à 19 h, dans tous les secteurs du Tampon.

Cette campagne sera à l’image de notre projet : proche, accessible, transparente et tournée vers le dialogue.

Le planning détaillé des rencontres est disponible sur notre site internet letampon2026.fr ainsi que sur l’ensemble de nos réseaux sociaux. Plus que jamais, nous sommes prêts à porter la voix des Tamponnaises et des Tamponnais.

La victoire est proche.

Nous tyin bo!

Alexis Chaussalet et la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir.