La Fep-CFDT dénonce l’impréparation de l’État face à l’urgence climatique

La Fep-CFDT, premier syndicat de la formation et de l’enseignement privé, dénonce l’inaction de l’État face au dérèglement climatique dans les établissements scolaires. Comme l’an dernier, la France est touchée par une canicule qui n’est qu’un symptôme de ce dérèglement.

C’est encore dans de mauvaises conditions que des élèves passent des oraux et des écrits, ou doivent suivre des cours. Les enseignant∙e∙s et salarié·e·s assurent leurs missions dans des locaux souvent inadaptés aux fortes chaleurs, au détriment de leur santé et de la qualité des apprentissages.

Les réponses annoncées par le ministère interviennent une fois encore dans l'urgence. Pourtant, depuis plusieurs années, la Fep-CFDT a agi et fait des propositions concrètes pour anticiper les effets du dérèglement climatique, notamment au sein de la commission spécialisée transition écologique et de la convention citoyenne sur les temps de l’enfant.

Au-delà des mesures d'urgence indispensables, la Fep-CFDT appelle à la mise en œuvre d'une véritable stratégie d'adaptation du système éducatif qui implique notamment de prévoir la rénovation thermique des bâtiments scolaires, l'adaptation des organisations et des calendriers, ainsi que la protection effective des élèves et des personnels.

Face à une crise climatique désormais installée, il n'est plus possible de se contenter de réponses ponctuelles. Une transition écologique juste exige des mesures structurelles et durables pour garantir à toutes et tous des conditions d'enseignement et de travail dignes.