À la une de ce mercredi : peur de la mobilité, Hugo et Nono, professionnels du BTP, agriculteurs sinistrés, "Véli" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 24 juin 2026 : - Mobilité : les jeunes ne veulent pas quitter La Réunion, par peur de ne pas pouvoir y revenir - En voyage à La Réunion, "Hugo et Nono" ont déjà ramassé un tonne de déchets et lancent un appel pour une plus grande collecte - Logements sociaux : les financements passent de 80 à 27 millions d'euros, les professionnels du BTP déposent une motion en préfecture - Intempéries dans l'ouest et le sud : la FDSEA réclame un plan de sauvetage d'urgence pour les agriculteurs sinistrés - "Véli" : un réseau régional multi-acteurs de La Réunion dédié à la solidarité internationale - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mercredi qui s'améliore (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, la mobilité est un enjeu à la fois sociétal, d'apprentissage et professionnel pour les jeunes. Pourtant, 3 sur 10 n'ont jamais l'avion et 70% des Réunionnais de 13 à 30 interrogés ont peur de partir. Peur d'avoir le mal de la famille, peur de ne pas s'adapter, peur l'inconnu et surtout peur des difficultés liées au retour au péi, comme l'ont connu 60% des Réunionnais.

Hugo, 34 ans, et Noémie, 28 ans, à l’origine du projet "Hugo et Nono voyage" sont actuellement à La Réunion et pour deux mois. Le duo bien connu des réseaux sociaux vient avec une idée en tête, sensibiliser et agir concrètement sur le terrain à travers des actions de nettoyage et de mobilisation citoyenne. Depuis leur arrivée, ils ont déjà ramassé près d’une tonne de déchets "et nous souhaitons continuer à faire grandir ce mouvement en rassemblant toujours plus de monde", disent-ils.

Ce mardi 23 juin 2026, la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics (FRBTP) annonce déposer une motion rédigée par les acteurs économiques de La Réunion sur la baisse annoncée de la Ligne Budgétaire Unique, (l'enveloppe servant à financer les logements sociaux - ndlr). Après la mobilisation des élus, ce sont aujourd'hui les professionnels du bâtiment qui se mobilisent pour alerter l'État avec cette motion commune. Selon la ministre des Outre-mer, "les récentes notifications de crédits de la Ligne budgétaire unique (LBU) pour 2026 ne constituaient qu'une première vague" une réponse qui est loin de rassurer les entrepreneurs réunionnais.

Canne couchées, craintes des nuisibles... Suite aux intempéries qui ont frappé la zone sud-ouest de l’île lors du week-end du 21 juin 2026, de nombreux exploitants agricoles font face à des dégâts significatifs sur leurs cultures cannières et maraîchères et leurs infrastructures. La FDSEA réclame un plan de sauvetage d'urgence pour les agriculteurs sinistrés.

Ce mardi 23 juin 2026 à Saint-Denis, a vu naître le réseau Véli, un réseau régional multi-acteurs (RRMA) de La Réunion dédié à la coopération et à la solidarité internationale. "Véli" signifie "Vivre les Échanges et les Liens avec l'International". L'objectif, créer des conditions d'un dialogue entre les acteurs du territoire réunionnais engagés dans des actions de coopération régionale et à l'international.

Pour ce mercredi 24 juin 2026, après une nuit bien arrosée, Matante Rosine voit une journée qui repart sur de meilleures bases. Le soleil s'impose sur la majorité de l'île dès la matinée, même si le sud et l'est subissent encore quelques pluies. L'après-midi se passe tranquillement avec un retour progressif du soleil.