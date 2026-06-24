Vol à main armée à Saint-Paul : un homme condamné à deux ans de prison ferme

Le samedi 20 juin 2026, un commerçant de Saint-Paul a été victime d’un vol à main armée. Il est menacé avec un couteau. Sans blesser le gérant, le mis en cause s’empare de l'argent liquide et de plusieurs paquets de cigarettes avant de prendre la fuite. Interpellé, il a été présenté en comparution immédiate et condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis, avec mandat de dépôt (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Avant de passer à l'acte, l'homme avait effectué un repérage, selon la gendarmerie.

Par la suite, les enquêteurs de la Communautés de brigade (COB) Plateau-Caillou, appuyés par la COB Saint-Paul et le Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Saint-Paul, se sont rapidement mobilisés à la recherche du mis en cause et de son véhicule.

Après seulement quelques heures, ils localisent puis interpellent le mis en cause.

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