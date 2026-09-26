La feuille de route du G2

C’est noté : Trump et Xi se retrouveront à la réunion de l’APEC (coopération économique Asie-Pacifique), les 18 et 19 novembre 2026, à Shenzhen, en Chine. Ils se reverront les 14 et 15 décembre 2026, au Sommet du G20, à Los Angelès. Après les rencontres, en mai dernier, en Chine, et en septembre, aux Etats-Unis, ce sera la 4e fois qu’ils se rencontrent officiellement. (Photo AFP)

Ce format d’une gouvernance G2 fixe l’agenda politique international.

Les conséquences

1- Le G7 est un mort végétatif. Initiée en 1975, par le Président français Giscard d’Estaing, il est présidé actuellement par Macron. Ce forum annuel des 7 pays les plus riches du monde n’intègrent ni la Chine, ni l’Inde. Cependant, il comprend le Canada et les Etats-Unis qui sont en rupture. Durant 50 années d’existence, il n’a produit que la guerre, l’insécurité mais beaucoup de milliardaires. Le G2 est une réalité bien plus contemporaine.

2- La fin de l’Union Européenne. Cette construction artificielle qui regroupe les anciennes puissances coloniales qui ont dominé le monde depuis le 15e siècle a été créée dans le but de rééquilibrer la puissance des Etats-Unis et le dollar. Cette division dans le camp occidental n’a jamais été appréciée outre-atlantique. L’émergence fulgurante de la Chine qui menace l’hégémonie des Etats-Unis interdit le développement d’une troisième force. En s’alignant sur les positions américaines, elle est devenue insignifiante aux yeux de Trump, au point d’inviter Poutine au prochain sommet du G20 qui se réunira à Miami.

3- L’ultime humiliation a été probablement la visite des Archives des Etats-Unis qui relate la guerre d’indépendance face aux Anglais. Sous la conduite de Trump, le tableau du Président Biden a été remplacé par une caricature qui laisse entendre qu’une main invisible signait pour lui. Xi Jinping a bien rigolé de ce moment de farce.

L’espoir

Ce G2 calendaire montre que Trump a anticipé les résultats des élections de mi-mandat. Par exemple, il n’a pas fait la guerre au maire de New-York. Cependant, rien n’a fuité de la réunion du G2, en petit comité. Retenons quand même que « la Chine et les Etats-Unis conviennent de bâtir une stabilité stratégique constructive basée sur le respect, l’équité et la réciprocité ». Il ne manque plus qu’un « Traité de Sécurité pour Tous », comme l’avait demandé Poutine en 2021. Biden et l’Union Européenne avaient refusé, préférant la confrontation envers la Russie, persuadé qu’ils allaient triompher rapidement et dépecer le grand pays. Trump affirme que s’il était élu à la place de Biden, la guerre contre l’Ukraine n’aurait pas eu lieu. Un miracle pourrait -il venir lors d’une rencontre au format G2 + Poutine, à Miami, en Floride, les 14 et 15 décembre?

Ary Yee-Chong-Tchi-Kan