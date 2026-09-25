À la une de ce samedi : mission patrimoine, Joy dans The Voice Kids, Bleus de Zidane, rétro, poète islandais et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 26 septembre 2026 : - Faire vivre le patrimoine de La Réunion, telle est la mission que s'est fixée Christophe Durand - The Voice Kids : "J'ai envie de rendre La Réunion fière", Joy se confie avant l'étape des groupes - Foot : Zidane réussit sa première à la tête des Bleus - Rétro : le coup de Lecornu, drogues mortelles, l'eau de la discorde, forage de Takamaka, Macron veut de la patience - En Islande, le mystère du poète, de la tombe et de l'épicier danois - La pa Météo France i di, sé zot i di – un samedi entre nuages et éclaircies (Photo www.imazpress.com)

Artiste, entrepreneur culturel, formateur et aujourd'hui guide touristique et culturel du Vieux Domaine à Saint-Pierre, Christophe Durand a multiplié les expériences entre création, transmission et méditation. Un parcours atypique qui l'a conduit à mettre son énergie au service d'un objectif : faire du patrimoine réunionnais une expérience vivante, accessible et porteuse de sens pour le public. Christophe Durand nous raconte son parcours.

Après avoir fait se retourner les quatre coachs lors des auditions à l'aveugle de The Voice Kids, Joy poursuit son aventure dans l'équipe de Patrick Fiori. Ce samedi 26 septembre 2026, la jeune Réunionnaise de 10 ans sera de retour sur TF1 pour l'étape des groupes. Avant de découvrir sa prestation, elle se confie à Imaz Press.

Zinédine Zidane a réussi ses grands débuts à la tête de l'équipe de France en décrochant un succès en Turquie (1-0), en Ligue des nations, grâce à un but de sa superstar Kylian Mbappé, toutefois sorti sur blessure, vendredi à Izmit.

• Lundi 21 septembre - Budget 2027 : à sept mois des présidentielles, Sébastien Lecornu demande encore "un effort" aux Français et fait grimper les tensions dans le pays

• Mardi 22 septembre - Drogues à La Réunion : crack, chimique et dou gagnent du terrain, les trafics se diversifient, la précarisation des usagers est rapide

• Mercredi 23 septembre - Gestion en eau potable et d'irrigation : dissensions entre la commune de Saint-Denis et le Département

• Jeudi 24 septembre - Saint-Philippe : mise en service du forage de Takamaka afin de renforcer et sécuriser l'alimentation en eau des villes de la Casud

• Vendredi 25 septembre - Carburants, guerre, pouvoir d'achat : Macron affirme que "la situation est grave", promet d'agir, mais appelle encore les Français à patienter

Dans un petit enclos de pierres de lave à l'ombre de fractures tectoniques, une modeste dalle tombale porte le nom d'une légende islandaise : Jonas Hallgrimsson. Mais les os qui reposent dessous sont-ils vraiment ceux du poète, ou ceux d'un épicier danois ?

Pour ce samedi 26 septembre, Matante Rosina annonce un début de journée assez humide dans le sud sauvage et le volcan, avec quelques petites averses. Ailleurs, le soleil brille. Dans l’après-midi, les nuages prennent le dessus dans l’intérieur et débordent vers le nord-ouest, avec quelques gouttes possibles.