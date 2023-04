La FSU dénonce les dérives du maintien de l’ordre qui se multiplient

Face à la répression policière qui cible de plus en plus fréquemment les militants syndicaux dans des défilés pourtant pacifiques, voici notre communiqué de soutien à nos camarades de la FSU-Snuipp du Tarn arrêtés à 6h du matin à leur domicile le 30 mars.

La FSU-SNUIPP 974 et la FSU Réunion apportent tout leur soutien aux militants et responsables syndicaux, dont un camarade de la FSU-SNUipp du Tarn, qui ont été arrêtés tôt le matin du 30 mars à leur domicile et placés en garde à vue.

Elles dénoncent les dérives du maintien de l’ordre qui se multiplient et l’escalade répressive qui cible maintenant le mouvement syndical légitime.

Tenter de discréditer les acteurs du mouvement syndical, et plus largement du mouvement social puissant qui s’exprime depuis plus de deux mois, est tout simplement inacceptable. Nous sommes ici pour rappeler que nous sommes attaché·es au droit de manifester et à l'expression pacifique de la contestation, et pour dénoncer la criminalisation de ce mouvement social historique auquel le président et son gouvernement n’ont répondu que par un passage en force et sans vote de leur réforme des retraites injuste, brutale et injustifiée.

Par cet autoritarisme et cet entêtement, ils font le choix de la tension et du conflit pour lequel la seule réponse politique sérieuse attendue est bien entendu le retrait immédiat de la réforme des retraites.

La FSU-SNUIPP 974 et la FSU Réunion soutiennent donc les camarades interpellés et exige leur libération immédiate.

Nous appelons également à maintenir la pression pour obtenir le retrait de la réforme en mnifestant massivement ce jeudi 6 avril dès 9h au départ du Petit-Marché pour St-Denis et de la ZAC Bank (rond-point MacDo) pour St-Pierre.