La FSU Territoriale mobilisée pour les élections professionnelles

Béatrice Fauvinet, Co-Secrétaire Générale de la FSU Territoriale, et Véronique Vaslot ont animé ce lundi 5 octobre 2026, au lycée Bel Air à Sainte-Suzanne, une formation regroupant une centaine de participants autour de l’actualité et des élections professionnelles (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour la FSU, la représentativité se gagne aussi dans les urnes. La FSU Territoriale est donc en ordre de bataille pour conquérir une représentativité dans le maximum de collectivités.

Dans un contexte de restrictions budgétaires, la FSU refuse que les agents soient considérés comme des variables d’ajustement. Nous défendons des services publics de qualité, avec des moyens à la hauteur des besoins de la population et des conditions de travail respectueuses pour les agents.

La FSU Territoriale entend également être un rempart contre l’isolement des agents, en les accompagnant et en défendant leurs droits au quotidien.

À l’approche des élections professionnelles, la FSU Territoriale se mobilise pour porter une voix forte dans les collectivités et défendre les agents, leurs droits et le service public.

Le secrétariat de la FSU 974