La gér la finn pété !

Depuis samedi nous assistons à une escalade guerrière embrasant le Machrek et l'Iran. Cette agression de l'Iran est un énième crachat sur le droit international par les USA, après le rapt du président vénézuelien Maduro. Trump agit de concert et en toute impunité avec le criminel de guerre Benjamin Netanyahou, mettant à feu et à sang bien au-delà de l'Asie de l'ouest. Dernière agression en date ? Un navire iranien torpillé au large du Sri Lanka.

Les Réunionnais constatent déjà des conséquences à l'échelle planétaire. En réponse à l’agression impérialiste, en plus des frappes visant des installations militaires, l’Iran a bloqué l’accès au détroit d’Ormuz, ce qui entraîne une augmentation du prix des hydrocarbures sur le marché mondialisé. Ajouté à cela, le canal de Suez, route maritime importante du commerce international, est devenu impraticable, augmentant ainsi les coûts de trajet.

En plus des éléments déjà cités, la guerre touche déjà directement notre océan, qui est rappelons le encore, l'une des zones les plus militarisées de la planète.

Les discours guerriers trop longtemps martelés en France se concrétisent avec l'annonce faite par Macron d'envoyer un porte-avion en Méditerranée Orientale pour protéger les intérêts (économiques) impérialistes. Dès lors, comment ne pas s'interroger légitimement sur la présence française et états-unienne ?

Cette agression impérialiste aura très rapidement des conséquences pour notre région :

• Augmentation du niveau général des prix (la vie chère) ;

• La présence militaire française à Mayotte et à Larényon fait de nous des complices et des cibles stratégiques de représailles potentielles ;

• Enrôlement des réunionnais·es, mahorais·es dans l’armée française impérialiste pour servir de chair à canon.

C’est dans ce contexte que plusieurs organisations et citoyen·ne·s s’organisent pour créer un lantouraz pou la pé. Nous refusons que nos vies et celles de nos proches soient sacrifiées pour les intérêts de la bourgeoisie occidentale. Face à l’impérialisme, nous appelons les réunionnais·es à faire front ! Pour un océan indien zone de paix, pour la démilitarisation de notre île, pour l’avenir de nos enfants.

Rejoignez nous, luttons ensemble.

Nous invitons l'ensemble de la population réunionnaise à se joindre au mouvement lantouraz réyoné pou la pé et à multiplier les initiatives pour la paix. Défendons nos vies et notre dignité !

Signez notre pétition.

Lantouraz Réyoné Pou La Pé

Collectif Réunion Palestine

Timizé

Nous Toutes 974

Solidaires 974

Ka Ubuntu

QG Zazalé

Attac

La Collective Kwir

CGTR