La Ligue des Droits de l'Homme appelle au combat pour les libertés et la démocratie

Lors d’une récente audition au Sénat, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, s’est lancé dans une attaque en règle contre la LDH, menaçant de la priver de subventions publiques. Il s’agit d’une menace d’une particulière gravité. Le droit associatif est une pierre angulaire de notre édifice démocratique, promu par les organisations internationales et européennes. La restriction des financements accordés aux contre-pouvoirs et aux associations de défense des droits humains est symptomatique du vacillement de l’Etat de droit. (Photo d'illustration D.R)

En 125 ans d'existence, seul le régime de Vichy a osé dissoudre la LDH.

Depuis sa création, qui date de l'affaire Dreyfus, la Ligue des Droits de l'Homme a été de toutes les luttes historiques contre le fascisme, pour la laïcité, pour la garantie des libertés publiques et la défense de l'Etat de Droit indispensable au maintien de l'ordre républicain.

L’actualité la plus récente a rappelé l’utilité de l’action de la LDH qui, grâce à ses observateurs et observatrices, a pu dénoncer les dérives du maintien de l’ordre et l’entrave à l’intervention des secours sur Sainte-Soline.

Plus que jamais, la LDH poursuivra sa mission pour défendre notre modèle démocratique, et assurer la promotion de notre contrat social.Les tentatives de bâillonnement seront vaines car " Nous continuerons ".

Nous appelons les citoyens et citoyennes qui partagent cet idéal, à s'engager à nos côtés avec détermination.