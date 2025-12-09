La Nouvelle Alliance Citoyenne de Saint-Leu ne soutient plus Lilian Gasp

La Nouvelle Alliance Citoyenne de Saint-Leu annonce la cessation d’un soutien et réoriente sa stratégie pour les élections municipales de 2026 (Photo d'illustration ee/www.imazpress.com)

Le 6 septembre dernier, la Nouvelle Alliance Citoyenne (NAC) avait officialisé la désignation de M. Lilian GASP en qualité de tête de liste pour les élections municipales de 2026 à Saint- Leu.

Au regard des éléments portés à notre connaissance, certaines décisions et orientations personnelles prises par M. Lilian GASP apparaissent désormais en contradiction avec les valeurs, l’éthique interne et la ligne politique que notre collectif s’attache à défendre.

Ces écarts substantiels ne permettent plus de garantir une représentation fidèle, cohérente et conforme aux engagements portés par la NAC auprès de la population saint-leusienne.

En conséquence, la Nouvelle Alliance Citoyenne prononce la cessation immédiate et définitive de son soutien.

Il est également rappelé que l’usage du logo, de l’identité visuelle et de tout support officiel de la NAC est strictement réservé à ses instances légitimes. Toute utilisation non autorisée pourrait constituer une infraction au regard des dispositions relatives à la propriété intellectuelle.

La NAC concentre désormais son action :

- sur le renforcement de son organisation interne,

- sur la finalisation et la structuration de son projet municipal,

- ainsi que sur la rencontre, l’écoute et la participation active des Saint-Leusiennes et Saint- Leusiens.

Dans cette perspective, un·e nouveau·elle candidat·e sera désigné·e prochainement, conformément à un processus interne garantissant la capacité à incarner les valeurs du mouvement, à les représenter avec rigueur, et à exercer le leadership nécessaire pour porter le projet municipal au service de l’intérêt général.

La Nouvelle Alliance Citoyenne tient à remercier M. Lilian GASP pour la période de collaboration passée et lui adresse ses vœux de bonne continuation pour la suite de son parcours.