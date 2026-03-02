Lancement de campagne de la liste "Pour tout Saint-Denis"

Ce dimanche 1er mars 2026, Stéphane Persée, son équipe de colistiers et ses militants étaient réunis au 14 avenue Eudoxie Nonge où la liste "Pour tout Saint-Denis" tient sa permanence électorale. L’occasion pour la tête de liste de rappeler les axes majeurs de leur programme.

1. Garantir une transparence totale et la fin du favoritisme Nous mettrons en place un "Comité de transparence citoyen". Sur le modèle d’un comité citoyen, des habitants volontaires seront tirés au sort. Ils auront un droit de regard direct sur les délibérations sensibles : recrutements, attributions de logements sociaux, aides sociales, subventions aux associations et marchés publics. La mairie doit être la maison de tous, en toute équité.

2. Défendre concrètement votre pouvoir d'achat Refusant la politique politicienne, je m'engage à maintenir l'intégralité des mesures et dispositifs actuels de la mairie qui favorisent le pouvoir d'achat des familles. Ce qui aide les Dionysiens aujourd'hui sera conservé et garanti demain. Notre action se portera sur l’accompagnement des personnes pour l’accès à leurs droits. La situation des ménages à revenus modestes sera également analysée pour proposer plus d’actions.

3. Faire respirer la ville, réduire les embouteillages et récupérer plus de temps de vie Les bouchons asphyxient notre quotidien. Fini le bricolage : en nous basant sur les études solides du SMTR (Syndicat Mixte des Transports de La Réunion), nous réviserons intégralement le plan global de mobilité sur tout le territoire. Notre objectif : refluidifier les voiries, désengorger les entrées de ville et vous redonner du temps de vie.

4. Protéger et respecter le personnel communal Ceux qui oeuvrent au quotidien pour le service public de Saint-Denis méritent notre considération. Nous lancerons un plan immédiat de "CDIsation" des agents contractuels de longue durée en nous appuyant sur le constat de carence. Nous n'attendrons pas 6 ans de plus pour dé-précariser celles et ceux qui font tourner notre ville !

À propos de Stéphane Persée

Stéphane Persée, dissident de la majorité se lance dans la course au x municipales à Saint Denis sans étiquette. Il prône une liste composée de citoyens engagés issus du monde de l’entreprise, du monde associatif, du sport, de la culture et acteurs actifs défendant diverses causes.

Rappelons post gilets jaunes, Stéphane Persée avait rejoint Ericka Bareigts aux municipales de 2020: il assure ces 6 dernières la fonction d’adjoint aux sports à la ville de Saint Denis. En aparté de son engagement politique, Stéphane Persée est dans la vie de tous les jours gérant d’une société de communication et est père de 2 enfants. Fidèle dionysien, il est surtout fier de ses origines au quartier populaire de la SIDR Moufia 2.

S’il se lance dans cette campagne des municipales, Stéphane Persée aime rappeler qu’il n’a pas de parti politique et cela lui vaudra une gestion qui ne sera pas partisane: il sera le Maire des 160.000 dionysiens sans distinctions . Cette inauguration s’est clôturé avec un showlive de Natacha Tortillard qui a enchainé les grands classiques réunionnais et un pot de l’amitié.