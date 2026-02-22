Le candidat à la municipalité de La Possession, lance son clip musical

Vincent Rivière, candidat à la mairie de La Possession et tête de liste du mouvement citoyen Demain Ensemble, annonce la sortie officielle de son clip musical de campagne. Une initiative inédite à La Réunion : pour la première fois, un candidat municipal choisit le format musical et audiovisuel pour porter son message politique.

À travers ce clip, Vincent Rivière met en avant les valeurs qu’il défend : l’unité, l’énergie collective, la solidarité et l’avenir de La Possession. Les images, tournées dans la commune, illustrent son attachement au territoire et aux habitants, tout en adoptant un ton moderne et dynamique, destiné à toucher toutes les générations, notamment la jeunesse.

"Ce clip musical est une manière différente de faire passer un message politique. Il s’adresse à toutes les Possessionnaises et à tous les Possessionnais, avec un message d’espoir, d’action et de rassemblement", déclare Vincent Rivière.