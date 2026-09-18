Le Musée Stella et le FRAC Réunion vous ouvrent grand leurs portes !

Le 26 juillet 1991, l'ancienne usine sucrière de Stella Matutina se métamorphosait en Musée au terme d'une ambitieuse réhabilitation. Trente-cinq ans plus tard, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, franchir les portes de ce site emblématique ou le FRAC (maison Dussac), tout comme acquérir l''ouvrage dédié aux ouvriers du bassin Stella (Léritaz nout zansèt Stella-Éditions Komkifo) constitue un acte de mémoire fort. C'est aussi un véritable hommage à notre histoire, une invitation sincère à vivre, à transmettre et à partager cet héritage commun. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Entrer au Musée Stella Matutina, c’est fouler une terre nourrie d'histoire, traversée par le souffle de celles et ceux qui ont forgé La Réunion d'aujourd'hui. Ce lieu n’est pas un simple dépôt de machines aux rouages immobiles, il est le miroir vivant des sueurs, des luttes, des silences et du quotidien de générations de travailleurs.

Chaque bâtiment, chaque espace porte la mémoire de ce peuple de la canne et du sucre qui a façonné notre île. Parcourir ce vivier de richesse, c'est avant tout rendre un hommage légitime à la dignité et au courage du monde agricole et ouvrier du sucre.

​Cette immersion dans la mémoire collective se prolonge à travers un ouvrage inédit publié aux Éditions Komkifo. Rédigé par moi-même témoin, ancien ouvrier et mémoire vivante de l'histoire sucrière.

Ce livre vibrant d'authenticité redonne la parole à nos aînés. À travers des témoignages précieux, il retrace l'histoire de ce riche patrimoine, de l'âge d'or de l'usine sucrière, de la fermeture à la naissance en Musée, sans oublier l'emblématique " maison de maître ", la distillerie, le balai des charrettes à bœufs et le souffle de vie qui irriguait le cœur même de l'usine et de ses quartiers environnants. Un livre-témoignage essentiel pour que rien ne s'efface.

-Exposition "Ombres tressées" au FRAC-

En ce week-end d'exception, les Journées Européennes du Patrimoine prennent une résonance toute particulière. Car le patrimoine ne saurait se réduire à une vaine nostalgie, il doit demeurer une matière vivante, un espace d’échange, de création, de valorisation et de rassemblement.

C’est précisément ce dialogue entre mémoire, nature et création contemporaine qui s’incarnera demain samedi 19 septembre au Fonds Régional d'Art Contemporain de La Réunion (Maison Dussac) l'exposition " Ombres tressées " (source FRAC). À cette occasion, laissez-vous porter par la première édition d'un rendez-vous artistique inédit, Le

Chant des Forêts & La Route des Plantes, proposant des parcours immersifs au cœur du patrimoine végétal et de la biodiversité de l'île. L'opportunité idéale pour explorer l'architecture et les paysages de la Maison Dussac, son jardin de collection, sa richesse botanique et les œuvres de tressage qui s'y déploient, tout en découvrant les missions culturelles du FRAC Réunion.

​Dans une société en constante quête de repères, le Musée Stella Matutina et les espaces culturels qui l'entourent s'imposent comme des repères essentiels. Ils nous rappellent d'où nous venons pour mieux éclairer La Réunion d'aujourd'hui et tracer les contours de celle de demain.

Visiter ces lieux, c'est honorer la mémoire de nos aînés tout en offrant aux jeunes générations les " clés de lecture " de notre identité. Que ces journées soient une invitation vibrante adressée à toutes et tous pour une réappropriation collective, fière et joyeuse de notre histoire commune.

Ce week-end, laissez-vous transporter par la mémoire du site de Stella, où histoire collective, création artistique et richesse végétale s'entremêlent.

À travers également les récits transmis par l'ouvrage des Éditions Komkifo, plongez au cœur d'un patrimoine ouvrier fascinant pour une immersion vivante et inoubliable. Le Musée et le FRAC Réunion vous ouvrent grand leurs portes pour un rendez-vous culturel unique à ne pas manquer !

Jean Claude Comorassamy

Ancien travayèr tabisman