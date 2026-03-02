Le PCR dénonce le bombardement de l’Iran. Dans ce contexte, il réclame d’orienter les dépenses vers la production des besoins primaires.

Les Etats-Unis et Israël ont réussi à assassiner Ali Khamenei, chef suprême de la République Islamique ainsi que plusieurs hauts commandants des forces armées. Dans l'opération, sa fille, son gendre et sa petite fille sont également tués. Donald Trump s’est félicité d’avoir ouvert la voie à un changement de régime politique fantoche. Lui, l’Américain, a exhorté la population iranienne à "prendre le contrôle de votre gouvernement". C’est bien la preuve qu’ils se moquent de la souveraineté des peuples.

Par contre, ils n’ont pas réussi à tuer le Président de la République Islamique, Massoud Pezechkian. Ce dernier considère que "venger la mort du guide suprême est un devoir et un droit légitime". Pour lui, cette agression est une "guerre ouverte contre les musulmans du monde entier, en particulier les chiites". Il a décrété un deuil de 40 jours dans tout le pays. Et, il a engagé la procédure de transition.

En conséquence, la résistance iranienne va se renforcer et n’aura aucune limite de temps et d’espace. Le cessez-le -feu accepté par l’Iran, en juin 2025, a provoqué la situation actuelle. Désormais, l’issue sera "la victoire ou le martyr". L’Iran est le dernier rempart sur la voie du rêve expansionniste du Grand Israël. Tout montre que Trump a agi sous la pression de Netanyahu. Les intérêts américains seront ciblés dans la zone. Les gens fuient Israël. Les compagnies aériennes, le tourisme, les affaires économiques et commerciales subissent des pertes colossales.

Pour l’heure, le peuple réunionnais, engagé dans les municipales, doit savoir que si l’escalade se poursuit, La Réunion sera déstabilisée par l’augmentation des prix, certaines pénuries de marchandises, l’exposition militaire de La Réunion. Les autorités réunionnaises doivent impérativement lancer les productions nécessaires pour assurer la subsistance du peuple. N’attendons pas d’être au cœur de l’escalade pour agir. Le blocus naval de La Réunion lors de la 2e guerre mondiale doit nous rappeler que nous ne sommes pas isolés des affaires du monde.

Ça tombe bien. Les nouvelles équipes communales et intercommunales devront voter les orientations de la mandature.

Bureau de presse du PCR